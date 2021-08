Grande classico della tradizione culinaria italiana, il tiramisù è un dolce che da sempre mette d’accordo grandi e piccini per il suo mix di sapori ineguagliabili. Dal sapore di mascarpone ma con il sentore di caffè e gocce di cioccolato che inebriano il palato.

Tuttavia il tiramisù è un dolce al cucchiaio buonissimo ma leggermente calorico, escluso perciò dai piani alimentari ipocalorici. Ma perché rinunciare a tanta bontà se possiamo proporlo in una chiave più light e leggera? A tal proposito andiamo a leggere l’articolo “Nessuno potrà resistere a questo delizioso tiramisù estivo gustosissimo con solo 134 kcal“.

Ma quello che vogliamo proporre oggi è una versione alternativa al classico tiramisù italiano, è a base di fragole e frutti di bosco. Una ricetta fresca e veloce e soprattutto ricca di gusto ma anche di antiossidanti.

Un tiramisù così buono non si era mai visto fresco e dietetico ma gustosissimo

Le fragole insieme ai frutti di bosco sono le principali protagoniste del nostro dolce al cucchiaio. Esse rappresentano una eccellente fonte di vitamina C e di flavonoidi. Ad essi appartengono gli antociani i quali sembrerebbero essere responsabili delle potenziali caratteristiche anti-infiammatorie delle fragole. Per non parlare degli effetti benefici dei frutti rossi, un mix di colore e salute.

Tiramisù ai frutti di bosco e fragole

Ingredienti per 6 persone:

200 g di zucchero a scelta;

250 g di mascarpone;

200g di panna;

1 cestino di fragole;

200 g di frutti di bosco;

6 uova;

1 confezione intera di Pavesini.

Procedimento

Lavare le fragole e i frutti di bosco e riporli su un canovaccio per grondare via tutta l’acqua.

Successivamente procediamo alla preparazione della crema di fragole, in una ciotola tagliare le fragole e metterle in una pentola con 200 ml di acqua e 200 g di zucchero e lasciarle cuocere per 20 minuti.

Filtrare le fragole in un colino e raccogliere il sughetto in un recipiente.

Per la crema

In una ciotola capiente, montare, con le fruste elettriche 6 tuorli con 300gr di zucchero. Intanto in un altro recipiente montare gli albumi a neve e tenere da parte. Fare lo stesso per la panna. Procedere all’unione di tuorli, panna e mascarpone e successivamente versare il composto a poco alla volta negli albumi, avendo cura di non smontarli.

Intanto imbibire i Pavesini nello sciroppo di fragole e fare il primo strato del nostro dolce. Aggiungere la crema di mascarpone e panna e concludere lo strato con una manciata abbondante di frutti di bosco. Ripetere l’operazione sino all’esaurimento degli ingredienti e concludere la torta con una cascata di frutti di bosco. Riporre in freezer per almeno 12 ore. Tagliarlo a fettine e servire.

Ed ecco dunque che un tiramisù così buono non si era mai visto fresco e dietetico ma gustosissimo.

Consigli

Infine vogliamo lasciare i nostri Lettori con un goloso consiglio per rendere la nostra prelibatezza ancora più gustosa. Ossia grattare sulla superficie delle scaglie di cioccolato fondente.