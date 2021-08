La scorsa settimana nelle casse italiane è arrivato un cospicuo assegno di quasi 25 miliardi di euro. Una cifra che può essere paragonata ad una manovra finanziaria. Quest’importo rappresenta la prima tranche degli oltre 200 miliardi dei fondi del Recovery Plan. Soldi che daranno un forte impulso alla nostra crescita economica. E se il PIL aumenta e le aziende fanno utili, anche la Borsa ne risentirà positivamente. Quando un’economia di un Paese cresce, anche la sua Borsa ha più probabilità di salire. Ecco perché un bonifico da 25 miliardi promette un boom economico e Borsa ai massimi.

Gli effetti benefici della ripresa della nostra economia su Piazza Affari, si stanno già vedendo. A fine luglio, i dati del PIL del secondo trimestre, da record, hanno subito spinto in alto i prezzi della Borsa di Milano. Il listino ha raggiunto quotazioni che non si vedevano da 13 anni. L’arrivo dei primi 25 miliardi dei fondi del Recovery, darà un’ulteriore spinta al PIL e quindi anche alla Borsa.

Questa prima tranche di aiuti dall’Unione Europea e le successive, daranno nuovo impulso all’economia del nostro Paese. Di conseguenza questi soldi porteranno nuovi rialzi anche in Borsa. Tutti gli studi prevedono che la crescita del Prodotto Interno Lordo per il 2021 sarà superiore alle previsioni e sarà da boom economico. Guardando alla Borsa, i prezzi dell’indice azionario maggiore di Piazza Affari a metà agosto hanno raggiunto i valori massimi dall’ottobre 2008. Non è un caso che nell’ultimo mese la Borsa di Milano abbia avuto la performance maggiore tra tutte le principali Borse europee ed abbia fatto anche meglio di Wall Street.

I rialzi del nostro listino potrebbero continuare anche in autunno insieme alla crescita economica. D’altronde la Borsa di Milano sta salendo ininterrottamente da 9 mesi. Dai minimi di novembre a oggi ha guadagnato il 50%. Ma come i risparmiatori possono partecipare ad un potenziale rialzo dei prezzi del listino italiano? Chi non è un professionista, ma anche chi non ha mai investito in Borsa, può scegliere la via maestra degli ETF. Gli Exchange Traded Fund sono una specie di fondi d’investimento quotati in Borsa che replicano l’andamento di indici e mercati.

Questi strumenti hanno un grande vantaggio. Sono facilmente acquistabili, sia per chi ha un conto in banca che per chi ha un conto alle Poste italiane. Si possono acquistare anche online tramite home banking, dal pc o anche dallo smartphone. Sono economici, perché le commissioni che si pagano sono infinitamente minori rispetto a quelle che pesano sui classici fondi comuni. Inoltre si possono acquistare a partire da poche decine di euro. Questo permette di partecipare agevolmente al rialzo di Borsa investendo progressivamente dei risparmi, anche solamente poche decine o centinaia di euro al mese.

L’ETF su cui scommettere per puntare sulla crescita delle piccole e medie aziende italiane

Chi volesse scommettere sul rialzo della Borsa italiana, dovrebbe puntare su un ETF che replichi l’andamento di Piazza Affari. In un precedente articolo gli Analisti di ProiezionidiBorsa hanno fatto un focus sull’ETF Lyxor FTSE Italia PMI. Questo ETF investe su un paniere di titoli azionari italiani a piccola e media capitalizzazione. Queste azioni nel complesso negli ultimi mesi hanno fatto meglio del paniere delle più blasonate blue chip.

