Il tiramisù è uno dei dolci estivi e gustosi dell’intera Penisola. Da sempre un evergreen di fine pasto è anche un’ottima merenda o una golosa prima colazione. Se si è amanti di tale prelibatezza ma non si ha molto tempo da dedicare alla sua preparazione consigliamo di provare la ricetta descritta seguente: Per un tiramisù estivo eccezionale e velocissimo con meno di 70 kcal a porzione è questa la ricetta gustosissima.

Invece, se si preferisce una versione più intrigante e dal gusto più caratteristico ecco Un tiramisù da leccarsi i baffi con questa ricetta fresca e light per un dolce estivo leggero e gustosissimo con un ingrediente segreto che lo renderà unico.

Infine, per un tiramisù impeccabile Ecco i segreti dei migliori chef per un tiramisù perfetto con o senza uova, così buono e goloso che farà impazzire grandi e piccini.

Ma nessuno potrà resistere a questo delizioso tiramisù estivo gustosissimo con solo 134 kcal.

Una ricetta fresca e super gustosa per una merenda o colazione estiva super deliziosa.

Tiramisù alle fragole

Dosi per 4 bicchieri:

a) 25 pavesini;

b) 250 g fragole;

c) 300 skyr bianco o alla vaniglia;

d) 100 g di ricotta a scelta;

e) 3 cucchiai di stevia o miele;

f) latte vaccino o vegetale.

Procedimento

In una terrina mescolare skyr e ricotta con l’aggiunta del dolcificante, aggiungere un goccio di latte e mescolare. Successivamente inzuppare i pavesini in un po’ di latte (se si preferisce si può utilizzare al posto del latte l’acqua). Mettere i pavesini sul fondo del bicchiere e aggiungere la crema e qualche cucchiaio di fragole. Ripetere l’operazione per più strati e concludere con una gustosa cremina di fragole.

La cremina di fragole possiamo crearla riponendo le fragole in una padella con qualche cucchiaio di zucchero a velo, lasciare asciugare per 2 minuti e spegnere. Lasciar raffreddare e versare la cremina sulla superficie del tiramisù. Riporre in frigo per qualche ora poi servire con l’aggiunta di una spolverata di zucchero a velo.

Ebbene, nessuno potrà resistere a questo delizioso tiramisù estivo gustosissimo con solo 134 kcal.