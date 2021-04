Tisane, infusi e tè sono le bevande per eccellenza da consumare in inverno per riscaldarci dal freddo e rilassarci dopo una lunga giornata.

Talvolta però bisogna fare attenzione a ciò che beviamo. Infatti, in alcuni momenti della giornata è meglio evitare certi intrugli per non rischiare di star svegli tutta la notte. È il caso dell’infuso allo zenzero che, a causa delle sue proprietà energizzanti, potrebbe tenerci con gli occhi spalancati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Al di là di alcuni “effetti indesiderati”, negli ultimi anni si sono rivalutati gli incredibili benefici di molti tè e infusi sulla salute dell’uomo. Questa volta parleremo di una pianta meravigliosa perfetta per il nostro balcone e anche per le nostre tazze! Ci riferiamo al gelsomino, chiamato anche Jasmine e conosciuto per il suo inconfondibile profumo. Andiamo alla scoperta delle sue caratteristiche principali.

Un tè speciale dalle note floreali che rinforza il sistema immunitario e si beve anche freddo

Il gelsomino si riconosce proprio per l’odore irresistibile che siamo soliti sentire in campagna e in città con l’arrivo della primavera. La fioritura inizia a marzo e termina generalmente a giugno, periodo in cui possiamo inebriarci durante le nostre passeggiate.

Grazie al suo utilizzo come tè, possiamo però godere delle sue note floreali e delle sue proprietà durante tutto l’anno. Questo modo di consumarlo trae origine nella Cina del ‘300 e nel corso dei secoli si è pian piano diffuso in tutto il mondo. Il motivo di tale diffusione è da ricercare nelle peculiarità di questa bellissima pianta.

Difatti, ricerche scientifiche hanno dimostrato che il gelsomino rafforza il sistema immunitario e ha effetti antinfiammatori. Proprio quest’ultimo punto è importante per alleviare eventuali dolori articolari dovuti all’artrosi o ad altre malattie ad essa connesse.

Quale scegliere e come prepararlo

Esistono varie tipologie di tè al gelsomino, il più classico è il tè verde ma si può trovare anche nero e bianco.

La sua preparazione è semplicissima e richiede soltanto cinque minuti come spiegato in questo articolo in modo più dettagliato.

È importante sottolineare che lo si beve normalmente privo di latte, zucchero o miele che altrimenti ne altererebbero il sapore. Inoltre, si consiglia anche freddo e in tal caso basta farlo raffreddare per qualche minuto dopo averlo lasciato in infusione. Ecco un tè speciale dalle note floreali che rinforza il sistema immunitario e si beve anche freddo in vista della bella stagione.