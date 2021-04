Le belle giornate invogliano le persone a trascorrere le proprie giornate all’aperto e magari a fare giardinaggio. È infatti questo il momento giusto da dedicare alla cura di piccole piante che fioriranno meravigliose durante i prossimi mesi. Allora questo è lo straordinario riciclo creativo del momento che sfrutta vaschette in plastica e bicchieri proprio per il giardinaggio. Grazie a questo rimedio è possibile coltivare gerani, peonie, primule, gerbere e tantissime altre piante fiorite spendendo davvero pochissimo. Ecco come offrire una seconda possibilità a questi materiali.

Coltivazione dei semi

Il semenzaio è il metodo più economico di riempire il giardino di piante. Una piccola busta di semi di dalia costa all’incirca un solo euro ma contiene al suo interno ben più di 100 semi. Lo stesso quantitativo di lavanda costa all’incirca 80 centesimi. Una bustina con lo stesso quantitativo di semi di papavero costa ancora meno.

Piantare dei fiori partendo dai semi richiede certamente molta pazienza. Il vantaggio è però economico e qualitativo. È facile cioè ottenere splendide piante in salute spendendo veramente poco. Ma ecco spiegato perché questo è lo straordinario riciclo creativo del momento che sfrutta vaschette in plastica e bicchieri.

Un semenzaio economico

Le vaschette in plastica sono il contenitore perfetto per custodire le piantine seminate. Questo perché il contenitore richiudibile e la stessa plastica producono una sorta di “effetto serra” naturale che stimola la crescita delle piantine.

I bicchieri di plastica o di carta sono perfetti per formare dei piccoli cumuli di terra in cui seminare le proprie piantine seguendo questo procedimento. Basterà cioè aprire la vaschetta in plastica ed eliminare il fondo del bicchiere. Collocare il bicchiere con la parte più larga sulla vaschetta e quella più stretta in alto.

Inserire un bastoncino al centro o qualcosa che consenta di lasciare un piccolo foro centrale. Collocare quindi la terra all’interno, inumidirla e compattarla. A questo punto è possibile sfilare il bastoncino e al centro sarà rimasto un forellino in cui inserire i semi.

Piantagione dei semi

Collocare i semi all’interno e coprire con la terra. Suggeriamo di riempire ogni vaschetta con 5 o 6 piccoli cumuli di terra. Per stimolare ancor più la crescita è utile collocare tutte le vaschette in plastica in un grande contenitore di polistirolo.

Questo materiale fungerà da isolante termico. Nel giro di qualche mese le piantine saranno pronte per il travaso in un vaso autonomo. Ma per sapere tutti gli altri incredibili modi di riciclare le vaschette in plastica suggeriamo la lettura di questo altro articolo.