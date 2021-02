In quest’epoca di frenesia, smart-working e stress da pandemia, ci meritiamo tutti qualche momento di relax. E non c’è niente di più classico che rilassarsi con una buona tazza di tè fumante. Il tè presenta numerosissime varianti, e una delle più apprezzate in oriente per coccolarsi e rilassarsi è quella al gelsomino.

Il tè al gelsomino si sta ora diffondendo anche qui da noi, e per delle ottime ragioni. Possiamo provare un buon tè al gelsomino in qualunque ristorante cinese o giapponese. Ma possiamo anche prepararlo facilmente a casa. Per il relax più completo è da provare il tè al gelsomino: ecco come prepararlo.

Ha molti benefici per la salute

Il tè al gelsomino viene a volte preparato con una base di tè verde, a cui vengono aggiunti i fiori di gelsomino per un sapore unico, fragrante e rilassante.

Questo tè amatissimo in oriente ha numerose proprietà benefiche per la nostra salute: è ricchissimo di antiossidanti e ci aiuta a prevenire i problemi cardiaci. Addirittura ci aiuta a mantenere una corretta igiene della bocca, in quanto è nemico dei batteri che causano la placca, naturalmente se bevuto senza zucchero. Ma come preparare una perfetta tazza di tè al gelsomino?

Il tè al gelsomino ha un tempo di infusione più lungo rispetto al tè normale, quindi prendiamoci qualche minuto in più. Utilizziamo una teiera, in quanto il l’acqua deve mantenersi ben calda per tutto il processo, e se lo preparassimo in una tazza si raffredderebbe troppo in fretta. Mettiamo delle foglie di tè al gelsomino all’interno della nostra teiera, poi riempiamola con dell’acqua che abbiamo appena fatto bollire. Lasciamo in infusione per almeno 5 minuti, poi serviamo. Il tè al gelsomino ha un sapore più delicato e meno amaro del classico tè a cui siamo abituati, e quindi probabilmente non avremo bisogno di zuccherarlo.

Non ci resta che accoccolarci in poltrona con una profumatissima tazza di tè per goderci un momento di relax.

Ecco anche qualche consiglio per evitare che il tè si raffreddi troppo in fretta una volta versato nella tazza.