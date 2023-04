Un taglio di capelli per ringiovanire a 40 e 50 anni: è il preferito di Emma Stone e piace a Julia Roberts

Alcuni tagli e colori di capelli possono farti sembrare più giovane o invecchiarti. Proprio per questo quando si va in salone bisogna fare la scelta giusta. Ti illustriamo un taglio molto amato dalle VIP che potrà aiutarti a sembrare più giovane. Ecco di quale si tratta.

L’imminente arrivo dell’estate potrebbe averti messo voglia di cambiare acconciatura. Probabilmente sei alla ricerca di un taglio che possa starti bene. Dunque, che valorizzi il tuo volto e che non ti invecchi. La scelta è sicuramente vastissima ma se vuoi ottenere un effetto antiage ti consigliamo un taglio in particolare. L’attrice Emma Stone lo ha esibito per tantissimi anni e in passato è stato molto apprezzato anche dalla bellissima Julia Roberts. Negli scorsi anni è stato una delle tendenze più apprezzate e copiate da giovani e meno giovani. Ecco un taglio di capelli per ringiovanire a 40 e a 50 anni.

Il collarbone cut

Una volta superati i quarant’anni molte scelgono di tagliarsi i capelli e di adottare un taglio corto. Tuttavia, non è affatto vero che ci sia bisogno di farlo. Anzi, sempre più donne continuano a portare i capelli lunghi infischiandosene di convenzioni ormai superate.

Il collarbone cut, tuttavia, accontenterà sia le amanti dei capelli corti che quelle dei capelli lunghi. Si tratta infatti di un taglio medio, le cui lunghezze arrivano alla clavicola. Lo styling è volutamente disordinato, per dargli un tocco un po’ sbarazzino. È ricco di scalature che possono essere adattate sia ai visi più tondi che a quelli maggiormente definiti.

Pertanto, un parrucchiere esperto sarà in grado di usare questo taglio per valorizzare qualunque tipologia di volto.

Un taglio di capelli per ringiovanire a 40 e 50 anni: come lo hanno portato Emma Stone e Julia Roberts

Il collarbone cut di Emma Stone è leggermente più corto. Infatti, non arriva esattamente alla clavicola ma si ferma poco sopra le spalle.

Julia Roberts, invece, gli ha dato un tocco personale grazie ad alcune studiate asimmetrie. Inoltre, lo ha arricchito con un ciuffo frontale. Quest’ultimo permette di nascondere un’attaccatura di capelli un po’ diradata a causa dell’età.

I colori che ti fanno sembrare più giovane

E per quanto riguarda la tinta? Potresti optare per un castano chiaro o per un biondo fragola. Entrambi questi colori sono capaci di ringiovanire anche le over 40 e 50. Anche sfumature color caramello sono in grado di farti ottenere lo stesso effetto. Evita tinte troppo fredde, che ti faranno invece sembrare più vecchia.

