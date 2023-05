Quali numeri giocare al Lotto se si fa questo sogno spaventoso e così ricorrente in questo periodo

I sogni possono portare fortuna. Se, scioccati dalla recente tragedia di un orso che ha aggredito mortalmente un giovane, vi capita spesso di sognare questo enorme animale selvatico, scopriamo insieme quali sono i numeri da giocare al Lotto.

Oltre allo stipendio, ci sono vari modi per guadagnare qualche soldo in più. C’è chi si dedica alla filatelia, settore in cui esistono pezzi dal valore record e chi coltiva il collezionismo . C’è anche chi tenta la fortuna al gioco, con le scommesse, i Gratta e Vinci e il Lotto.

Sognare un orso: i vari significati in base al colore

Nelle ultime settimane si sente spesso parlare del giovane ragazzo ucciso da un orso in Trentino mentre correva tra i boschi. Una tragedia che sta diventando un caso politico. Spesso, ciò che ci succede nel corso della giornata, ha delle ripercussioni nella nostra psiche. Quando facciamo un sogno, questo ha sempre un significato. I sogni esprimono il nostro inconscio.

Anzitutto occorre fare una distinzione in base al colore del plantigrado.

Sognare un orso marrone denota preoccupazioni in campo economico. È invece portatore di fortuna l’orso bianco perché significa che sta per accadere un cambiamento importante e positivo nella nostra vita. Di cattivo auspicio è invece sognare un orso nero, che rappresenta un destino fatto di tanti ostacoli e avversità da dover affrontare.

Un orso: ecco tanti altri significati

Oltre al colore, per fare una corretta interpretazione del sogno, è importante distinguere anche l’atteggiamento dell’orso. In generale, l’orso simboleggia forza e potenza.

Se nel sogno l’orso ci attacca, significa che si è pieni di rabbia al punto da esplodere. Nello stesso tempo, il subconscio ci suggerisce però di provare ad incanalare questa energia in qualcosa di sicuro.

Invece se sogniamo un orso docile e che si avvicina tranquillamente, è segno che ci sentiamo sicuri e in grado di avere tutto sotto controllo, a livello pratico ed emotivo.

Se invece diamo la caccia ad uno o più orsi, allora è segno che siamo in grado di raggiungere qualsiasi obiettivo prefissato.

Sognare di avere un orso in casa vuol dire che c’è una donna nella nostra vita che ricopre un ruolo molto autorevole nei nostri confronti. Può essere la mamma, così come anche la suocera o una sorella. Infine, se l’orso in sogno è calmo o addirittura sta dormendo, allora stiamo vivendo un periodo di profonda introspezione.

Quali numeri giocare al Lotto se si fa questo sogno

Oltre al significato del sogno in sé, ci sono poi anche la Smorfia e la Cabala che associano specifici numeri da giocare a determinati sogni. Spesso i sogni portano fortuna. Val quindi la pena sapere come interpretare i propri sogni per giocare numeri potenzialmente vincenti. Approfondiamo quindi il caso dell’orso e vediamo quali numeri giocare al Lotto se si fa questo sogno.

L’animale orso è associato al numero 89. Se nero 63, se bianco 10 e se bruno 67.

Invece se l’orso del sogno è aggressivo, puntare il numero 35. Se veniamo attaccati giochiamo il 29. Se riusciamo ad ucciderlo puntiamo il 47 e poi, se l’orso muore, puntiamo sul 19.

L’orso dello zoo corrisponde al numero 76 e se è in gabbia, 46.

Se lo stiamo cacciando, puntiamo il 43, e se siamo inseguiti dall’animale, giochiamo il 40.