Matrimonio a maggio, ecco gli accessori per valorizzare un abito nero e renderlo adatto a quest’occasione

Sei stata invitata ad un matrimonio a maggio? Probabilmente stai già scegliendo il vestito. Se ami il colore nero potresti star valutando di optare per uno di questo colore. In molti credono che non sia adatto a quest’occasione. In realtà, se scegli il modello giusto e abbini degli accessori puoi tranquillamente indossarne uno. Scopri come fare.

Matrimonio a maggio, come vestirsi? Potresti avere intenzione di indossare un abito nero. Tuttavia, molte persone ti avranno probabilmente scoraggiato. In effetti, in tanti sostengono che vestiti di questo colore non siano adatti ad un’occasione come il matrimonio.

Niente paura però, non dovrai per forza comprare un abito nuovo. Infatti, ti basterà sapere come valorizzarlo al meglio per fare un figurone.

Matrimonio a maggio, gli accessori da indossare per valorizzare un abito nero

La scelta degli accessori è molto importante al fine di valorizzare un vestito di questo colore. Potresti optare per scarpe aperte e borse ricche di cristalli. In alternativa, anche delle body chain di metallo o perle potrebbero esserti di grande aiuto.

Un altro modo per valorizzare un abito nero sono cinture ricche di decorazioni e dai colori appariscenti, come il giallo, il rosso e il verde. Ovviamente, evita tinte troppo scure. Per quanto riguarda le scarpe, puoi optare anche per un paio di stivali con pieghe carnose o disordinate. Se il tuo abito è un tubino, anche delle stiletto rosse lo valorizzeranno alla perfezione. Borse e scarpe metallizzate, meglio se color argento, sono un’altra ottima scelta.

I gioielli, invece, possono essere composti da perle o anche da turchesi. Anche un anello o un ciondolo in agata sono da valutare come possibile scelta.

I modelli migliori da scegliere

Se non hai ancora comprato il tuo vestito nero ma hai intenzione di indossarne uno durante un matrimonio potresti essere alla ricerca del modello migliore da acquistare. Fortunatamente, c’è l’imbarazzo della scelta. Puoi scegliere il classico abito lungo o, se ami i look più androgini, persino uno smoking nero.

Se vuoi che il tuo outfit abbia un tocco un po’ romantico, prova un vestito nero a stampa floreale. Chi ama osare può farlo con un abito che lasci scoperte le spalle. Quest’ultima è la scelta migliore qualora il matrimonio si svolga su una spiaggia, location in cui potrai scegliere abiti un po’ più scoperti (come un cut out) senza risultare fuori luogo o volgare.

Come hai visto, è molto semplice valorizzare un vestito nero e renderlo adatto ad un’occasione come il matrimonio.

