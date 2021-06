Spesso e volentieri capitata di lavare i panni e quando vengono tirati fuori dalla lavatrice non profumano come sperato.

Avere un bucato che sia fresco, pulito e profumato non è poi così facile come possa sembrare.

Un bucato eccessivamente sporco, detersivi o ammorbidenti poco idonei, una lavatrice non pulita adeguatamente potrebbero essere le cause di una scarsa profumazione dei capi.

Spesso si attribuisce il problema ad un’uso non corretto dell’ammorbidente, sia per il dosaggio sia per la profumazione.

Purtroppo l’ammorbidente è diventata oramai un’abitudine consolidata, peccato che è uno tra i detersivi più inquinanti per l’ambiente.

Essendo aggiunto a fine lavaggio, non solo ingrassa e appesantisce i capi, ma gli allergeni dei profumi utilizzati rimangono sui tessuti. I quali, non subendo ulteriori risciacqui, rimangono a contatto sulla pelle, spesso irritandola.

Un solo ingrediente per avere bucato e lavatrice profumati come mai prima d’ora

Tuttavia riuscire ad ottenere non solo un bucato, ma anche una lavatrice fresca e dal profumo intenso è davvero possibile con il sale profumato.

Un semplice cucchiaio di sale profumato da aggiungere nel cestello della lavatrice farà avere capi puliti, morbidi e piacevolmente avvolti dalle fragranze che piacciono di più

Il procedimento è molto semplice, vediamo cosa serve.

a) 1 bicchiere di fiori di lavanda;

b )500g di sale grosso;

c) 15 gocce di olio essenziale che più si preferisce;

d) acqua q.b..

Mettere i fiori di lavanda in un contenitore con chiusura ermetica o in una ciotola, aggiungere il sale e ricoprire il tutto con acqua. Accertarsi che il sale sia completamente immerso due dita sotto il livello dell’acqua.

Unire le gocce di oli essenziali.

Chiudere bene, lasciare riposare la soluzione per una settimana.

Dopo 7 giorni controllare che l’acqua sia stata assorbita completamene dal sale. Se presente ancora acqua aggiungere altro sale e far riposare ancora qualche altro giorno.

Più il sale rimarrà a riposo più diventerà profumato, non ci soni limiti di tempo.

Se l’acqua risulta completamente assorbita, ecco pronto il sale profumato.

Basterà aggiungere un cucchiaio di sale per ogni 5kg di bucato direttamente nel cestello.

Inoltre il sale fissa i colori rendendoli brillanti e vivaci. Elimina le macchie, cattura i cattivi odori presenti nella lavatrice, ammorbidisce e profuma il bucato rilasciando gli odori assorbiti di lavanda e degli oli essenziali.

Un solo ingrediente per avere bucato e lavatrice profumati come mai prima d’ora, in modo semplice, pratico ed economico.

