Le erbe aromatiche sono piantine che in genere si trovano in tutti i giardini e in tutti gli orti degli italiani. Basilico, menta, prezzemolo sono solo alcuni esempi ma la lista di erbe aromatiche esistenti al mondo sembra infinita.

In estate è piacevole stare più tempo all’aperto e sempre più persone decidono di rimanere fuori anche per pranzo o cena. In effetti passare ore e ore ai fornelli con il caldo e con le belle giornate che ci aspettano non è proprio la massima aspirazione. Per cui in questo articolo proponiamo un’erba aromatica adatta a quei piatti prettamente estivi e pronti in meno di 5 minuti.

Questa erba aromatica che in pochi conoscono fa bene alla salute ed è perfetta per l’estate per il suo sapore e profumo

Pochi conoscono la porcellana come erba aromatica. Ebbene sì, non stiamo parlando del tipo di ceramica ma di una vera e propria delizia per il palato. Il suo nome è Portulaca Oleracea ma si conosce come porcellana e si può utilizzare sia cruda che cotta.

È un vero e proprio toccasana per la nostra salute poiché contiene Omega3, vitamina A e vitamina C. L’Omega3 è fondamentale per il nostro organismo per la salute del cuore. Abbassa infatti i livelli di colesterolo e di trigliceridi nel sangue.

Per trarre beneficio dalle sue proprietà, la porcellana deve essere mangiata cruda come se fosse un’insalata e infatti nelle regioni mediterranee si ha questa usanza. Ma la porcellana può anche essere cucinata, anche se perderebbe le sue azioni. Trattandosi di un’erba aromatica donerà sapore e profumo ai nostri piatti deliziando il palato di tutti e servirà ad allontanare anche le fastidiose zanzare. Ecco perché questa erba aromatica che in pochi conoscono fa bene alla salute ed è perfetta per l’estate per il suo sapore e profumo.

