Avere una casa profumata e fresca è fondamentale non solo per chi ci abita ma anche per gli eventuali ospiti che potrebbero arrivare, specialmente se inaspettati.

Motivi per i quali si è sempre alla ricerca e al conseguente acquisto di spray, diffusori di fragranze, candele nelle speranza di riuscire a trovare la profumazione giusta e che sia anche duratura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Capita spesso di illudersi di esserci riusciti, ma ecco che dopo poche ore quella che era la fragranza perfetta svanisce inesorabilmente.

Sicuramente per avere una casa profumata e gradevole sono necessarie faccende domestiche e ordine, ma ricorrere a piccoli aiuti non dispiace affatto.

Un solo ingrediente per rinfrescare e profumare tutta la casa da utilizzare con l’aspirapolvere e per lavare i pavimenti

Esistono alcuni validi ed efficaci rimedi per profumare gli ambienti della casa.

Una preziosa alleata è sicuramente l’aspirapolvere, che sarà in grado di trasformarsi in un profumatore per ambienti rendendo la casa gradevolmente profumata.

Proprio così, basterà cospargere sul pavimento qualche perla dell’ammorbidente preferito, quelle che vengono utilizzate per il lavaggio del bucato, e lasciarle aspirare dall’aspirapolvere.

Ad ogni sua successiva accensione l’aspirapolvere rilascerà nell’ambiente la gradevole e intensa profumazione dell’ammorbidente.

Ogni 10/15 giorni se la profumazione dovesse svanire è possibile far aspirare altre perle per rinnovare la fragranza.

L’ammorbidente risulta essere molto efficace anche per ottenere pavimenti più profumati.

Basterà versare mezzo misurino di ammorbidente nel secchio di acqua tiepida, aggiungendo un cucchiaio di bicarbonato e procedere con il consueto lavaggio del pavimenti.

Si può utilizzare questo rimedio anche solo per rinfrescare i pavimenti dopo averli spazzati accuratamente.

Inoltre si può preparare una miscela profumata con un cucchiaio di bicarbonato, 2 cucchiai di ammorbidente, 3 bicchieri di acqua calda.

Versare il tutto in uno spruzzino e agitare bene.

Una geniale idea da spruzzare nei vari ambienti per eliminare i cattivi odori rilasciando gradevoli e intense profumazioni, rendendo la casa fresca e accogliente.

Un solo ingrediente per rinfrescare e profumare tutta la casa da utilizzare con l’aspirapolvere e per lavare i pavimenti.