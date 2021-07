Ora che si va al mare, siamo molto più attenti alla linea. Abbiamo appena comprato il costume che ci calza perfettamente e quindi non vogliamo brutte sorprese. Infatti, il regime alimentare è molto attento per molti di noi che in questo periodo estivo vorrebbero essere davvero sempre in forma. Cosa si può fare? In realtà, in estate è più facile tenersi leggeri. Ad esempio, assumere un buon frullato a pranzo, che contiene tutto, può essere un buon sistema per non sentirsi mai gonfi e appesantiti. Vediamo come fare grazie a un solo bicchiere di questo strepitoso frullato per sentirsi magre e bellissime.

Sostituire il pasto con un frullato super

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il frullato da preparare deve avere tutti i nutrienti che servono. Il vantaggio di questo tipo di bevanda è che è davvero digeribile, perfetta quando si sta in spiaggia. Quando la nostra dieta è equilibrata, ci si sente immediatamente in salute e pieni di energie.

No ai soliti frullati dolci

Quando si parla di frullati, abbiamo l’abitudine di pensare subito a qualcosa di dolce. Magari uniti anche al gelato. Ma il nostro frullato, che può sostituire un pasto, non è fatto di alimenti dolci. Infatti, si può frullare qualsiasi alimento.

Ingredienti

Questi frullati che sostituiscono il pasto, devono avere alimenti che nutrono. Ecco allora come si può fare un frullato che abbia queste caratteristiche. Si può utilizzare verdura, frutta, cruda e cotta. A seguire avocado, frutta secca, cereali, banana e cocco.

Un solo bicchiere di questo strepitoso frullato per sentirsi magre e bellissime

Ci si può sbizzarrire usando gli alimenti elencati tutti insieme o scegliendone solo alcuni da accostare. I frullati di questo tipo tengono lontani gli attacchi di fame, equilibrano l’intestino e ci danno una buona dose di vitamine e sali minerali. Altro vantaggio è che si possono preparare a casa e poi portarli in spiaggia. Quando sarà l’ora del pranzo, resteremo con quella bella sensazione di leggerezza. Mentre tutti gli altri dovranno aspettare un po’ per farsi un bel bagno rilassante.