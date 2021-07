Le vitamine sono grandi alleate del benessere, del corpo e della mente, insieme ad altri importanti elementi come i minerali. Svolgono un ruolo importante, aiutano a rinforzare il sistema immunitario, fondamentale per individuare organismi o sostanze estranee nel nostro organismo. Quando lavora bene, sfrutta il potenziale e individua gli intrusi. L’alimentazione può migliorare le prestazioni delle difese e potenziarle, per essere meno vulnerabili.

Per potenziare il sistema immunitario ed aumentare le difese, occorrono questi alimenti, ricchi di alcune vitamine e nutrienti necessari a contrastare eventuali infezioni.

Vitamine

Vitamine A, C, D, E, potenti antiossidanti, svolgono un ruolo molto importante nella prevenzione di infezioni e nell’aumento dei globuli bianchi. Per fare il carico di questi nutrimenti, bisogna considerare questi alimenti: uova, funghi, verdure a foglia verde, agrumi cereali integrali.

Se si vuole regolare la flora batterica, integrare anche qualche latticino, per i fermenti lattici vivi. Per la frutta potremo scegliere kiwi, fragola, agrumi, papaya. Una fonte incredibile di Vitamina C è il peperone, ancora più dell’arancia, il pomodoro.

Per quanto riguarda il pesce è consigliato sia il tonno che il salmone, perché contengono acidi grassi Omega 3, molluschi per l’apporto di Vitamina B12. La carne sia rossa che bianca può aumentare la scorta di vitamine, nelle dosi consigliate da un esperto. Nella lista degli alimenti nutrienti, rientra la frutta secca, se consumata in dosi non eccessive.

Minerali

Per il corretto funzionamento delle difese immunitarie, sono di grande aiuto alcuni minerali: zinco, rame, selenio e ferro. Una dieta sana ed equilibrata prevede cibi freschi e salutari che contengono minerali, supportando tutto il sistema. Quindi via libera a legumi, frutta secca, semi oleosi, ortaggi e verdure a foglia scura. Per la cena si potrà preparare una fetta di carne rossa, di qualità, un uovo sodo, un pesce azzurro o un hamburger di soia. Sono naturali integratori le spezie ed alcune erbe aromatiche, piene di proprietà benefiche.

