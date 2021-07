Siamo sicuramente alla ricerca delle mete più imperdibili per questa estate. Nella maggior parte dei casi scegliamo di andare al mare in questo periodo. Non sempre è necessario andare nelle località più famose. Il nostro paese, infatti, nasconde dei luoghi mozzafiato in tutte le regioni. A volte poi meno sono conosciuti più conservano la loro bellezza. Proprio perché lo spettacolo che ci regala la natura spesso è imparagonabile. Allora allontaniamoci dalle masse e scopriamo perché questo angolo di paradiso naturale incontaminato è una delle spiagge più belle d’Italia.

Il paradiso del sub

Sappiamo che le località di mare più belle spesso sono nel Sud della penisola. Per goderci questo luogo fantastico, infatti, dobbiamo andare in Calabria. Più precisamente nella zona di Zambrone. È qui che si trova il paradiso del sub soprannominato come i Caraibi del Tirreno. Si tratta di una piccola spiaggia in un’insenatura naturale. L’acqua è davvero cristallina, di un azzurro vivace. Resteremo sicuramente a bocca aperta e non resisteremo alla voglia di buttarci in acqua. Per la posizione, la temperatura del mare è anche piacevole. Gli scogli circondano questa striscia di sabbia così possiamo divertirci anche a fare dei tuffi. Tra tutti spicca lo scoglio del leone. Un’alta roccia particolare che sulla cima richiama proprio la forma di questo animale. Ma il fascino di questo luogo non finisce qui.

A fare da sfondo a questo luogo c’è un’altura naturale piena di verde. La particolarità di questo luogo è proprio la natura incontaminata. Non ci sono infatti stabilimenti o altre strutture. Questo anche perché l’unica via di accesso per i veicoli è stata chiusa a causa di una frana. Infatti, l’unico modo per raggiungere la spiaggia via terra è un sentiero. Questo parte dalla cima dell’altura e scende giù fino alla spiaggia. Ci si mettono pochi minuti e non presenta particolari difficoltà. Rimanendo così isolato questo luogo ci regala una bellezza naturale e unica. Non possiamo assolutamente perderci questa spiaggia mozzafiato.