Migliaia di italiani consumano pasta ogni giorno. Ogni regione ha la sua specialità, ma tutti, dal Nord al Sud, apprezziamo i grandi classici a base di spaghetti, lasagne, pennette e tanto altro. Possiamo però dargli un tocco in più in modo davvero semplice. Un singolo ingrediente può migliorare ogni piatto di pasta con il minimo sforzo e a costo zero.

Tutti gli elementi necessari per un buon piatto

Se tutti gli episodi di Masterchef che abbiamo guardato ci hanno insegnato qualcosa, è che in ogni piatto ci deve essere equilibrio. L’acidità deve essere bilanciata dal dolce e viceversa. L’amaro deve essere bilanciato dal sapido e da un tocco di cremosità. Insomma, più sono coinvolti i nostri recettori del gusto, migliore sarà l’effetto sul palato. Lo stesso vale per le diverse consistenze di un piatto. Non si tratta di scienza calata dall’alto. Basta guardare i nostri piatti della tradizione per renderci conto che l’abbiamo sempre fatto. Pensiamo al guanciale croccante in una cremosa carbonara. Ecco che allora abbiamo la chiave di volta per creare abbinamenti sorprendenti giocando con le consistenze.

La magia della croccantezza

Non tutte le ricette di pasta però hanno quel tocco di croccantezza che dà al piatto quella marcia in più. Quindi, possiamo intervenire noi con una piccola modifica. È chiaro che non possiamo spargere guanciale croccante a destra e a manca. C’è però un ingrediente che è quasi un passpartout. Funziona con piatti di pasta a case di carne, crema, verdure o pesce. Un ingrediente che è in grado di dare croccantezza al piatto senza sovrastare gli altri sapori, ma esaltandoli.

Ma qual è questo ingrediente misterioso? In realtà la maggior parte di noi lo trova già nella propria dispensa. Se non è così, possiamo acquistarlo per pochi centesimi. Altrimenti, possiamo ottenerlo in un attimo riciclando il pane ormai secco. Ebbene sì, stiamo parlando del pangrattato. Una spolverata sopra ogni piatto di pasta può fare magie.

Otterremo un effetto davvero soddisfacente però, solo se lo tostiamo leggermente in padella con dell’olio e magari anche del peperoncino a piacere. Possiamo anche conservarlo in frigo in un contenitore ermetico. Avremo un condimento sempre pronto proprio come il parmigiano grattugiato.