Un simpatico calendario dell’Avvento fai da te per i bambini e idee su cosa mettere dentro

Già all’inizio dell’autunno grandi e piccini cominciano a contare i giorni che mancano a Natale. Questa festa è forse la più attesa dell’anno e porta con sé un’atmosfera magica. Pensiamo alle luminarie in città, ai mercatini ricchi di dolciumi e oggetti di ogni tipo e anche all’albero di Natale. Accanto all’abete pieno di lucine e altri addobbi in molte case si prepara anche il presepe.

Com’è nato il calendario dell’Avvento

Il periodo precedente al Natale è altrettanto importante. L’Avvento indica l’attesa della venuta di Gesù. Il credente è invitato, quindi, in quelle settimane a riflettere e pregare.

Ormai è in uso in tante famiglie il calendario dell’Avvento. Quello strettamente religioso comincerebbe quattro settimane prima del 25 dicembre. Nel calendario il conto alla rovescia parte il primo giorno dell’ultimo mese dell’anno fino al 25.

Forse seguendo una tradizione tedesca, agli inizi del Novecento Gerhard Lang in Germania preparò un calendario con porticine dietro le quali c’erano immagini religiose. Nel corso degli anni quest’oggetto semplice si è mutato in un contenitore con regalini per i più piccoli. Ormai, però, si è soliti acquistare o fare a casa anche calendari per i grandi.

Come creare un simpatico calendario dell’Avvento fai da te

A casa con pochi oggetti si possono fare tanti tipi di calendario dell’Avvento. Partiamo dal più semplice. Ritagliamo da dei cartoncini colorati 24 cerchi. Numeriamoli e dietro scriviamo un’indicazione su dove cercare la sorpresina giornaliera. Appenderemo questi cerchi ai rami dell’albero di Natale oppure li metteremo in una scatolina.

Un’altra idea è sfruttare i rotoli di carta igienica. Possiamo disegnarli o pitturarli. Anche in questo caso scriviamo i numeri. Ora chiudiamo le estremità, ripiegandole a semicerchio. Dentro nasconderemo qualche oggettino. Anche questi contenitori potremmo appenderli o metterli in una scatola di cartone, magari a tema natalizio.

Possiamo procurarci anche del pannetto di due colori. Il bordo superiore di uno lo piegheremo sulla barra di una gruccia. Con l’altro ricaviamo tante tasche da cucire o incollare a caldo sul primo.

Un’altra idea è quella di riciclare i contenitori dello yogurt decorandoli e coprendoli con del cartoncino numerato.

Idee e regalini da metterci dentro

Ogni contenitore o tasca numerata del nostro calendario originale fatto in casa deve contenere qualcosa per i bimbi.

Possiamo ad esempio scrivere su alcuni foglietti una storia natalizia a puntate. Aggiungeremo anche una sorpresina. Si può scegliere tra pennarelli, matite colorate, gomme profumate, macchinine, piccoli peluches. Tra gli altri regalini pensiamo a mollette, elastici, glitter, adesivi, bigiotteria, figurine e il necessario per lo slime.

Non dimentichiamo di mettere in un simpatico calendario dell’Avvento fai da te anche caramelle, snack e cioccolatini, sempre molto graditi e attesi.

Per rendere speciale l’attesa, inoltre, potremmo inserire dei suggerimenti. Ad esempio, l’invito al bambino o bambina a preparare insieme a mamma o a papà dei biscotti con la pasta frolla. In un altro giorno si potrebbe andare insieme a un mercatino di Natale e così via.