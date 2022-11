Una meravigliosa fuga romantica in una delle città più belle della Francia con un’icona americana

Viaggiare è un verbo che evoca tante emozioni. Staccare dalle solite attività stressanti, scoprire posti nuovi e rilassarsi è quello che desideriamo quando partiamo. Se si è in coppia, ma anche da soli o in famiglia, ogni occasione è buona per programmare una vacanza. Si potrebbe, ad esempio, andare per un weekend nella vicina Francia con chi si ama.

Nella regione dell’Alsazia, ai confini con Germania e Svizzera, c’è la meravigliosa Colmar. Per raggiungerla si potrebbero usare il treno, l’autobus ma anche l’automobile. Se vogliamo viaggiare in aereo, un aeroporto vicino è quello di Strasburgo. Da lì ci si potrebbe spostare con i bus o con il treno.

Una meravigliosa fuga romantica in una delle città più belle da visitare in Europa

Arrivati a Colmar sembrerà di vivere in una fiaba. Sono davvero particolari le case a graticcio. La loro struttura è composta da travi in legno disposti in vario modo. Gli edifici di solito non hanno molti piani e sono coperti da un tetto a spioventi. In un quartiere di Colmar avremo un’inaspettata visione, le case sono a ridosso di alcuni canali. Per tale motivo questa cittadina è detta la Piccola Venezia francese. Per una pausa romantica ci si potrebbe sedere a un tavolo dei locali affacciati sull’acqua.

Colmar è famosa per varie attrazioni. Una è il mercato coperto dove trovare molti prodotti locali. A tal proposito, sono incantevoli i mercatini di Natale. Si possono trovare già dalla fine di novembre e attirano visitatori fino alla fine di dicembre.

Un po’ di America in Francia

A Colmar durante la nostra esplorazione potremo arrivare fino alla Collegiata di San Martino. Questa è tra le chiese in stile gotico più grandi della zona dell’Alto Reno. Per ammirare, invece, la Vergine con il cespuglio di rose, una bellissima pala d’altare del 1473, dovremo recarci presso la chiesa dei frati domenicani. Nella cittadina dell’Alsazia è visitabile anche il Musée d’Unterlinden, con opere d’arte antiche e contemporanee.

Colmar è legata a Frédéric-Auguste Bartholdi. Aiutante di Giuseppe Garibaldi, fu uno scultore molto apprezzato. Da visitare la sua casa museo con alcune opere. All’interno troveremo anche la documentazione sulla realizzazione della sua scultura più famosa. Stiamo parlando della Statua della Libertà. Quest’opera gigantesca si trova nel porto di New York e attira ogni anno tanti visitatori, poiché all’interno è cava. Una sua riproduzione si può vedere nei pressi di Colmar in una rotonda. La posa fu voluta nel 2004 per ricordare i cento anni dalla morte dello scultore.

Cosa mangiare e bere a Colmar

A Colmar, e in generale in Alsazia, si potrebbero assaggiare alcuni piatti tipici. Uno è la tarte flambée, una sfoglia con del formaggio, cipolle e pancetta, ma si può trovare anche in altre varianti. La choucroute, poi, è un piatto con carne e crauti. Una meravigliosa fuga romantica in una delle città più belle che possiamo visitare in Francia dovrebbe includere anche una degustazione di vini. Colmar è una delle località della Strada del vino dell’Alsazia. Nei dintorni si trovano alcune cantine dove poter apprezzare eccellenze come, ad esempio, Pinot Blanc, Gewürztraminer e Riesling.