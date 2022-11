Carta di identità elettronica al posto dello SPID ecco come richiederla facilmente

Per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione, dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate, ormai, serve lo SPID. Ma sono moltissimi gli italiani che ancora non si sono dotati dello SPID. Si stima che solo un quarto di coloro che potevano richiederla hanno poi, effettivamente richiesto il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Ma una grossa novità è che la Carta di Identità elettronica al posto dello SPID potrà essere usata come credenziale di accesso. E considerando che ormai il documento è stato rilasciato ad oltre 30 milioni di italiani è una notizia più che positiva.

SPID è CIE, che cambia?

Ora si potrà accedere ai servizi della pubblica amministrazione, dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate anche con la CIE. Questo faciliterà sicuramente la vita a moltissimi italiani, essendo quest’ultima uno strumento molto più agevole dello SPID.

L’accesso, però, sarà regolato con 3 livelli di autenticazione differente: 1, 2 e 3 in base al servizio richiesto. Dove l’1 rappresenta un livello di sicurezza normale, il 2 significativo ed il 3 elevato. Per dare, in ogni caso, anche al cittadino la sicurezza che i servizi forniti siano sempre dotati della massima sicurezza.

Con la CIE anche i minorenni potranno accedere

Grazie alla novità anche i minori avranno la possibilità di accedere ai servizi in rete, sempre tramite il controllo genitoriale. Che sarà garantito dal CIEId Server. E questo facilita le cose anche per richiedere il fascicolo sanitario elettronico di un figlio minorenne che non è dotato di SPID.

Inoltre, chi in sede di rilascio della CIE ha associato anche un indirizzo mail o un numero di telefono mobile, potrà facilmente recuperare, eventualmente, il codice PUK senza per forza recarsi al Comune.

Carta di identità elettronica al posto dello SPID, come si richiede?

La richiesta è come quella che si faceva per la normale carta di identità. Bisogna attendere la scadenza del documento cartaceo o si può richiedere anche in caso di deterioramento, furto o smarrimento. In questi ultimi 2 casi, però è necessario presentare apposita denuncia presso le Forze Armate prima di procedere alla richiesta di nuovo documento.

Una volta richiesta la CIE è spedita direttamente a casa entro una settimana dalla domanda presentata in Comune. La validità del documento, però, varia in base all’età del richiedente. Per chi ha meno di 3 anni vale solo 3 anni e poi va rinnovata. Per chi ha tra i 3 ed i 18 anni la validità è di 5 anni. Per i maggiorenni vale, invece, 10 anni.

Il costo fisso per avere la CIE è di 16,79 euro a cui si aggiungono i diritti di segreteria che variano da Comune a Comune. In essi sono previste anche le spese di spedizione presso il proprio domicilio.

Come si usa la CIE al posto dello SPID?

Bisogna installare una apposita app che si chiama CIEid che, dopo aver scansionato il codice QR che serve per l’accesso, fornisce un codice OTP di 4 cifre. Per accedere, quindi, ai servizi della pubblica amministrazione è necessario autenticarsi sull’app CIEid, poi scansionare il QR code e una volta ottenuto il codice utilizzarlo come PIN temporaneo per l’accesso al servizio richiesto.