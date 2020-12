Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sulla tavola ogni giorno si portano piatti sani e piatti più o meno sani. Il segreto molte volte è nel modo in cui si cucinano le cose. Ad esempio cucinare la patate al forno saranno più leggere rispetto alle patatine fritte. Stessa cosa vale per le verdure. Delle melanzane grigliate risulteranno molto più leggere rispetto a delle melanzane fritte. Vediamo allora un semplice primo piatto che aiuta muscoli e intestino.

Una deliziosa crema di spinaci

La ricetta di oggi è proprio una deliziosa crema di spinaci. I passati di verdure sono delle ottime soluzioni per mangiare le verdure anche quando non si ha voglia. Frullare le verdure infatti è un metodo molto amate dai genitori per far mangiare il minestrone ai propri figli. Vediamo allora come fare un semplice primo piatto che aiuta muscoli e intestino.

La preparazione

I potere degli spinaci sul corpo è abbastanza famoso. Infatti questi sono ricchi in ferro, vitamine e luteina. La prima cosa da fare è prendere gli spinaci freschi e pulirli per bene. Lavare con cura e poi sbollentarli in poca acqua. Poi andranno scolati e infine tritati. In una pentola ora sarà necessario aggiungere circa 60 grammi di burro e 1 cucchiaio di farina. Mescolare per bene e aggiungere 1 litro di brodo. Aggiungere ora gli spinaci e lasciar cuocere il tutto per circa 10 minuti.

Mentre gli spinaci cuociono sul fuoco medio, sbatterle due tuorli d’uovo in una ciotola, aggiungere il parmigiano, circa 50 grammi, e poi versare il tutto nella pentola dove vi sono gli spinaci. Senza dimenticarsi di mescolare di tanto in tanto. Condire poi per bene con sale e pepe e una volta ottenuta la nostra crema, il semplice primo piatto è pronto per essere servito in tavola. Come con ogni zuppa si può aggiungere del pane secco oppure dei crostini.

