Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si ha voglia di mangiare un bel primo piatto, ma allo stesso tempo di mangiare una cosa sana e che fa bene al corpo? Ecco allora un primo piatto delizioso che aiuta ossa e fegato. È assolutamente importante dare energia a tutto il corpo. Spesso ci solo alcuni alimenti che vengono lasciati fuori. E spesso si lamentano dolori, che tramite una sana dieta andrebbero via in 5 secondi. Ecco che la cucina con i suoi abbinamenti viene in soccorso. In cucina si può sperimentare veramente di tutto e ecco allora un primo piatto delizioso che aiuta ossa e fegato.

Il risotto ai carciofi

Sì, il primo piatto di oggi è il risotto ai carciofi. Ma vediamo ora come si prepara e dove è il trucco. Prima cosa da fare è prendere 4 carciofi – cuciniamo il risotto per 4 persone – e pulirli. La pulizia del carciofo non è semplicissima. Bisogna rimuovere le fogli esterne e lasciare solo quelle centrali che sono quelle più tenere. Immergere poi i carciofi in acqua e limone. Lasciare in ammollo per qualche minuto e poi affettare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Prendere poi 75 grammi di prosciutto a pezzetti a far soffriggere in padella con del burro (40 g) e mezza cipolla tritata finemente. Aggiungere poi i carciofi e lasciarli rosolare. Aggiungere poi il riso, 100 grammi a testa vanno più che bene, mescolare per bene e bagnare con un mestolo di brodo.

Ora non resta che far cuocere bene il riso aggiungendo di tanto in tanto il brodo. Il riso per essere pronto deve essere bello al dente. Una volta pronto, spegnere il fuoco e aggiungere un po’ di parmigiano grattugiato sul risotto ai carciofi. Ora il vostro primo piatto delizioso è pronto per essere servito a tavola. Si ricorda di servirlo caldo, in questo modo i sapori saranno ancora più buoni in bocca.

Approfondimento

Come pulire un carciofo in modo corretto.