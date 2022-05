Dimagrire, ridurre peso, bruciare calorie e raggiungere la forma desiderata non è così complicato. Oltre ad un regime alimentare adeguato aiuta moltissimo fare attività fisica, ma non è necessario andare in palestra. Per bruciare calorie e dimagrire a volte basta sfruttare in modo intelligente le varie attività quotidiane. Per esempio camminare, fare le scale, svolgere le attività di casa, giocare con i bambini o col cane, ecc.

Camminare è probabilmente l’attività motoria che si fa più frequentemente. Con un piccolo accorgimento una passeggiata può diventare molto più efficace per bruciare calorie più velocemente e perdere peso.

Una camminata fatta con regolarità puoi aiutare moltissimo nel bruciare grasso e ridurre i centimetri del girovita. Secondo le linee guida sulla salute della Presidenza del Consiglio, una camminata normale può far bruciare fino a 3 calorie al minuto. Chi cammina a passo veloce può bruciare fino a 4 calorie al minuto.

Alcuni trucchi possono rendere molto più efficace una passeggiata e fare perdere peso più velocemente. Per esempio un corretto movimento delle braccia mentre si cammina potrebbe aumentare del 15% il consumo delle calorie .

Un semplice ed unico trucco potrebbe davvero far dimagrire più velocemente con una camminata bruciando le calorie più rapidamente

Uno studio pubblicato sulla rivista Sport Medicine rivela un suggerimento interessante per rendere una camminata molto più efficace per perdere peso. Secondo questa ricerca l’allenamento ad alta intensità potrebbe ridurre maggiormente la massa grassa totale, ma anche quella addominale, la classica pancetta.

In una camminata alternare un ritmo lento ad un ritmo più veloce può aiutare ad alzare l’intensità dell’attività fisica. Quindi la variazione del ritmo è un modo efficace per aumentare la capacità della camminata di bruciare calorie e ridurre di peso.

Il fisiologo Tom Holland ha sviluppato un metodo per aumentare l’intensità della camminata. Con un semplice ed unico trucco, ovvero rompendo il ritmo, si possono bruciare molte più calorie nello stesso arco temporale. Il segreto consiste nel fare una camminata a passo lento i primi 10 minuti. Poi per 30 secondi si cerca di mantenere un ritmo di camminata più alto possibile. Al termine dei 30 secondi si riduce il ritmo. Quando si è recuperata l’energia si aumenta il ritmo per altri 30 secondi. Tom Holland consiglia di alternare il ritmo lento-veloce per 9 volte. Alla fine del ciclo si prolunga la camminata di altri 5 minuti a passo lento come defaticamento.

Addominali da spiaggia con questi esercizi

Camminare o correre sono attività fisiche che aiutano a ridurre il peso globale. Chi volesse ridurre il girovita ed avere una pancia più piatta dovrebbe fare degli esercizi più specifici. Tre esercizi sono particolarmente indicati e si possono fare a casa senza necessità di andare in palestra. Questi esercizi non richiedono più di 15 minuti e possono essere fatti tre volte alla settimana in qualsiasi momento della giornata. Si possono fare al mattino prima di andare al lavoro oppure alla sera. Dopo una lunga giornata di lavoro potranno aiutare anche a disperdere un po’ di fatica mentale accumulata.

Lettura consigliata

Bruciare subito calorie e abbattere il peso allontanando il colesterolo e aiutando il cuore con questo toccasana