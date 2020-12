Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Avere poco tempo per cucinare non è necessariamente sinonimo di mangiare piatti sconditi e poco elaborati. Per questo oggi portiamo alla scoperta di un semplice e goloso primo piatto di stagione facile e veloce da preparare in 10 minuti. Scopriamo insieme come preparare una pasta zafferano, panna, salsiccia e funghi.

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari per circa quattro persone:

a) 500 grammi di pasta, preferibilmente farfalle;

b) panna liquida da cucina, quanto basta;

c) olio, quanto basta;

d) sale, quanto basta;

e) una bustina di zafferano;

f) 300 grammi di luganega;

g) 300 grammi di funghi;

h) pepe nero, quanto basta.

Il procedimento

Iniziare con il prendere un tagliere e tagliare finemente i funghi dopo averli puliti. Se ne abbiamo molti in casa, abbiamo la ricetta dei funghi trifolati che può aiutare a smaltire gli ultimi che ci rimangono, facendoli diventare un ottimo contorno.

Metterli, quindi, a rosolare con un filo d’olio in una padella. Nel frattempo, rimuovere il budello della salsiccia, spezzettarla e metterla insieme ai funghi. Lasciare andare il composto per circa 5-6 minuti a fuoco medio.

Mettere, a questo punto, su una pentola di acqua, e aspettare l’ebollizione per salare e poi buttare la quantità di pasta indicata. Attendere il tempo di cottura. Versare la panna da cucina in pentola e farla scaldare con salsiccia e funghi a fiamma bassa. Assaggiare e salare e pepare secondo gusto.

Scolare, dunque, la pasta al dente e farla saltare nel composto ottenuto. All’ultimo aggiungere lo zafferano in polvere e girare per far diventare il composto giallo. Et voilà, ecco pronto un piatto veloce e buono da morire.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un semplice e goloso primo piatto di stagione facile e veloce da preparare in 10 minuti: la pasta zafferano, panna, salsiccia e funghi. Per non perdersi altri ottimi consigli culinari, suggeriamo di controllare il nostro sito.