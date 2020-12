Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il vero nome di questo particolare formato di pasta è “malloreddus”. Questi gnocchetti (come sono conosciuti nella Penisola) provengono dalla tradizione sarda. La loro caratteristica distintiva è la forma a conchiglia allungata e rigata all’esterno.

In Sardegna questa speciale pasta conta vari formati. Infatti, se ne possono trovare di più piccoli e meno allungati, ma tutti prodotti con tecniche simili. La concavità permette agli gnocchetti di accogliere il sugo e impregnarsene.

In questo articolo si propone una ricetta che prevede gli gnocchetti sardi associati alle cime di rapa. In aggiunta un ingrediente speciale, che dona cremosità e dolcezza: la cipolla caramellata. Ecco gli gnocchetti sardi alle cime di rapa per un primo che stupisce e conquista.

La storia dei malloreddus

Questo tradizionale piatto della tradizione sarda nasce per festeggiare occasioni importanti. Preparato fin dall’antichità, questo formato di pasta deriva la sua forma da un cesto di paglia. Proprio schiacciandoli sulla superficie del cesto, gli gnocchetti prendevano le caratteristiche righe.

L’immaginario contadino ha poi associato questa particolare forma panciuta a dei vitellini. Da qui il termine “malloreddus” cioè “vitellini”.

Gnocchetti sardi alle cime di rapa per un primo che stupisce e conquista

Ingredienti:

400g di gnocchetti sardi;

600g di cime di rapa;

400g di cipolle rosse;

1 cucchiaino di zucchero di canna;

1 spicchio d’aglio;

100gr di pomodori pelati;

1 cucchiaino di aceto di mele;

olio extra vergine d’oliva;

sale e pepe q.b.

peperoncino (facoltativo);

Procedimento

Sbollentare le cime di rapa in acqua leggermente salata per 5-6 minuti. Prendere una padella e mettere un cucchiaio di olio, il peperoncino e lo spicchio di aglio. Far rosolare e aggiungere i pomodori pelati. Aggiungere le cime di rapa e togliere il peperoncino. Lasciare cuocere per circa 10 minuti. Se necessario aggiungere dell’acqua di cottura delle cime di rapa.

Nel frattempo tagliare finemente le cipolle. In una padella mettere un cucchiaio di olio. Quando è caldo, aggiungere le cipolle, un pizzico di sale e lasciarle rosolare. Aggiungere poca acqua e lasciarle appassire. Dopo 8-9 minuti, se ben cotte, sciogliere nella padella il cucchiaio di zucchero e quello di aceto di mele. Lasciare assorbire mescolando fino a che le cipolle non tenderanno a caramellizzarsi.

Mettere l’acqua per gli gnocchetti. Cuocerli al dente e scolarli. Aggiungerli alle cime di rapa e saltarli per un paio di minuti. Servite con della cipolla caramellata sopra.