La patata nasce in America e giunge nel nostro Paese a partire dal 1500. La patata è un tubero appartenente alla famiglia delle solancee, insieme a peperoni, pomodori e melenzane. Seppur ad oggi è possibile acquistarla durante tutto l’anno, il suo mese di raccolta naturale è settembre. Oggi vogliamo confidarvi un segreto che nessuno sa sulle patate. Essendo buone, facili da cucinare e nutrienti, esse sono insieme al riso, al grano e al mais un alimento base per la nostra cucina.

L’aggettivo nutriente, non va però interpretato nel suo significato di grasso. Per questo oggi vogliamo darvi un segreto che nessuno sa sulle patate.

I benefici

Prima di svelarvi un segreto che nessuno sa sulle patate, vogliamo illustrarvi alcuni dei benefici più importanti legati alla patata. Le patate aiutano a calmare lo stress. Essendo ricche di vitamina B6 garantiscono il rinnovamento cellulare del nostro organismo, che aiuta a mantenere il nostro sistema nervoso in equilibrio.Inoltre, consumare patate stimola la secrezione dell’ormone GABA che aiuta a calmare il nostro stato d’animo e lo stress, conciliando cosi anche il sonno.

Inoltre, le patate prevengono anche i calcoli renali. Chi soffre di acido urico nel sangue, colpevole della formazione dei calcoli renali, può aiutarsi a diminuire il livello di questo acido nel sangue. Questo attraverso il consumo delle patate, ma in particolare della buccia. La buccia delle patate infatti, contiene vitamina B, magnesio, potassio e rame.

Il consumo di patate migliora persino le funzioni celebrali. Il magnesio, il potassio e le vitamine B e C presenti come già detto nella buccia, migliorano infatti l’attività celebrale.

Ancora, le patate proteggono l’apparato digerente. Essendo ricche di fibre, favoriscono la correta attività intestinale, soprattutto se cucinate al forno.

Infine, calmano le infiammazioni. Chi non conosce questo semplice rimedio? Le patate crude tagliate a fette sono un ottima soluzione per calmare le irritazioni della pelle.

Ma qual è un segreto che nessuno sa sulla patate?

Le patate come alimento per dimagrire

Se volete perdere peso, state leggendo l’articolo giusto. Ebbene si, le patate aiutano a dimagrire. La patata, abbiamo detto, è un alimento altamente nutritivo, ma non per questo ricco di grassi. Le patate contengono infatti nutrienti e carboidrati complessi.

Consumare una patata al forno o bollita, contenendo un alto indice glicemico, comporterà che il nostro stomaco si sentirà sazio per molto più tempo. In questo modo non avremo voglia di mangiare per un po’.

In qualità di Esperti Gastronomici di ProiezionidiBorsa suggeriamo di inserire nella nostra dieta il consumo di una patata al forno o bollita. Le patate infatti, apportano solo 26 calorie per 100gr, ma ci aiuteranno a combattere numerosi disturbi.

