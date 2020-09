Seconda ondata di coronavirus sembra inesorabilmente essere arrivata in Europa. In Spagna il numero dei contagiati torna a preoccupare, soprattutto a Madrid. In Gran Bretagna, Boris Johnson è pronto a varare nuove misure molto ristrettive. E in alcune zone della Francia, per spegnere i focolai, sono già partite delle misure interdittive.

Ahimè, anche in Italia si inizia a parlare di un secondo lockdown, stavolta però su base locale e qualora la curva dei contagiati arrivi a le stelle. Sono quindi in arrivo lockdown locali? Ecco 6 modi per affrontarli al meglio!

a) Assicurati che la tua dispensa sia ben rifornita con quei prodotti che erano più difficilmente reperibili durante lo scorso marzo e aprile. Compra del gel disinfettante, alcol, mascherine, lievito, guanti.

b) Farmacia: verifica di avere in casa i farmaci antipiretici e un termometro di riserva. Se in casa hai delle persone o animali con patologie per le quali necessitano dei farmaci specifici, fanne una scorta sufficiente.

c) Verifica se è possibile di fare upgrade della tua connessione internet, soprattutto se pensi di dover lavorare in smart working. Procurati anche device necessari per comunicazione a distanza, in quanto la loro disponibilità potrebbe essere scarsa e con i prezzi a le stelle.

d) Cerca di anticipare gli impegni che prevedono la presenza fisica. Prenota una visita medica di controllo, vai dal dentista, fai il colore da parrucchiere.

e) Attrezza uno spazio della casa per fare dell’attività fisica e verifica di avere nell’armadio degli abiti comodi che ti consentano di farla.

f) L’ultimo e il più importante. Nel caso di un eventuale lockdown locale, per viverlo nel migliore dei modi, è importante trovare un nuovo equilibrio psicologico. Per questo ti consigliamo di immaginare già da ora una nuova routine che ti permetta di staccarti dall’eccesso delle informazioni che provocano angoscia. Creati una routine, che preveda almeno un’ora di un’attività che ti dia benessere. Ad esempio, la lettura di un libro, guardare un film, coltivare un hobby.

L’importanza di mantenersi attivi

Nonostante nessuno di noi auspichi nuovi lockdown, tieniti pronto a vivere questa esperienza nella maniera più positiva possibile.

Approfitta del maggior tempo che avrai a disposizione per parlare di più con i membri della tua famiglia o amici. O per avere una crescita personale: imparare una lingua, perfezionare le abilità che già hai o finalmente fare qualcosa sulla tua lista dei desideri che non hai mai avuto tempo per fare. Come imparare a cucire, ad esempio.