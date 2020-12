Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Siamo ormai nei giorni che precedono il Natale e, anche se si tratterà di festività diverse dal solito, si sa che gli italiani non rinunceranno a cene e pranzi.

Tra i vari piatti serviti durante il periodo natalizio ce n’è uno che più di altri rappresenta la tradizione. Si sta parlando dello zampone servito con purè di patate e lenticchie, veri elementi cardine delle cene e dei pranzi di Natale e Capodanno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Il nuovo Libro che ti insegna a guadagnare con le tue monete SCOPRI DI PIÙ

Si tratta di un secondo piatto ricco e gustoso perfetto per portare la tradizione in tavola durante le feste, ma non solo. Oltre che come secondo, questo piatto potrà essere servito anche come piatto unico durante le serate o i pranzi domenicali.

Qui si daranno dei consigli per portare in tavola lo zampone con contorno di lenticchie e purè di patate: un secondo piatto ricco di gusto perfetto per portare la tradizione in tavola durante le feste.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

a) uno zampone;

b) 450 grammi di lenticchie;

c) 750 grammi di patate;

d) 2,5 l di latte;

e) 30 grammi di grana

f) 40 grammi di burro

g) sale, quanto basta;

h) pepe, quanto basta;

i) olio evo, quanto basta.

La preparazione

Preparare questa ricetta richiederà un pò di tempo, per questo motivo è consigliato organizzarsi con anticipo. Lo zampone, infatti, dovrà essere lasciato in acqua fredda per circa dodici ore; passato il tempo necessario bisognerà scolarlo e bucherellarlo. Si consiglia di lasciare lo zampone in acqua fredda durante la notte, questo permetterà di averlo pronto da mettere sul fuoco la mattina.

Prima di mettere a cuocere lo zampone sarà necessario occuparsi delle lenticchie, dovranno essere messe a mollo per circa quattro ore in acqua fredda.

Mentre le lenticchie si ammollano, prendere lo zampone e avvolgerlo in un canovaccio prima di metterlo a cuocere per circa quattro ore in una pentola.

Una volta pronte, le lenticchie andranno cotte in una padella antiaderente, per circa mezz’ora, a fuoco medio, condite con olio evo, sale e pepe.

L’ultimo passaggio riguarda il purè di patate. Dopo aver fatto lessare le patate, e averle schiacciate, bisognerà unire il latte, il burro e il sale in una pentola. Le patate dovranno essere scaldate a fuoco lento non dimenticandosi di mescolare fino a quando gli ingredienti non saranno completamente amalgamati tra loro.

Dopo aver scolato lo zampone, e averlo tagliato a fette, sarà possibile servirlo con il contorno di lenticchie e patate.

Nulla meglio di questo piatto ricco di gusto per portare la tradizione in tavola durante le feste.

Abbiamo visto, dunque, come preparare un secondo piatto ricco di gusto perfetto per portare la tradizione in tavola durante le feste. Per una ricetta alternativa allo zampone si consiglia di leggere questo articolo.