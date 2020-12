Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’alternativa da provare assolutamente rispetto al classico cotechino o zampone che in molti non conoscono è molto facile da cucinare.

La sua carne è saporita e morbida, deve solo cuocere lentamente per far sì che rimanga tale.

Può essere cotto al forno, oppure brasato o anche in umido, lo si può accompagnare con patate, insalate o anche con una salsa di mele.

Ingredienti per 4 persone

4 stinchi di maiale

1 cucchiaio di olio

30 g di burro

1 bicchiere di vino bianco

2 spicchi d’aglio

rosmarino

sale

pepe

Ecco l’alternativa allo zampone e al cotechino che molti non conoscono assolutamente da provare

In una teglia inserire l’olio, il burro e iniziare a dorare l’aglio e il rosmarino legato con un filo bianco perché non perda gli aghi. Nel frattempo unire gli stinchi, inserirli in padella e rosolarli da ambo le parti.

Aggiungere il sale e il pepe quanto basta e irrorare con il vino portandolo a bollore.

Togliere dal fuoco la teglia e coprirla con un foglio d’alluminio cercando di non far uscire il vapore e riporla in forno, precedentemente riscaldato a 180° C per circa un’ora e mezza.

Trascorso il tempo indicato, togliere la carta d’alluminio e controllare la cottura e rimettere in forno facendo restringere il condimento e aggiungere un pizzico di sale se occorre.

Girare gli stinchi di tanto in tanto per impedire che si secchino, continuare la cottura per circa mezz’ora.

Quando la carne sarà cotta disporla su un piatto da portata versando nella teglia qualche cucchiaio di vino bianco facendolo evaporare velocemente a fuoco vivo, filtrarlo e servirlo a parte in una salsiera.

Con un piatto così gustoso ci vuole anche un un buon vino. Lo stinco di maiale si accompagna ad un vino corposo come il Pinot Nero o il Nero d’Avola.

Come contorno si potrebbe pensare ad un piatto semplice e veloce con pochissimi ingredienti.