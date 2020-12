Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’antifurto è uno tra i sistemi e le tecnologie che rendono l’abitazione più sicura. Ne esistono veramente molti modelli, da quelli più tradizionali ai sistemi con domotica avanzata. Un elemento comune a tutti? La batteria, che entra in gioco quando non è presente la corrente. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla batteria dell’antifurto.

Cos’è una batteria tampone

L’antifurto viene alimentato da corrente elettrica. Un guasto sulla linea della corrente, il maltempo o un ladro malintenzionato sono tutti fattori che possono incidere sul funzionamento. Quando la corrente manca, l’antifurto è alimentato a batteria. Si tratta di batterie ricaricabili che restano in attesa di funzionare fino al momento esatto in cui nell’antifurto non passa corrente.

Nel momento in cui la batteria entra in funzione, essa si ricarica. Si tratta dello stesso meccanismo di funzionamento della batteria dell’auto, che comporta il non tenerla in disuso per troppo tempo. Ogni tanto, staccare la corrente dal contatore per un breve periodo di tempo, permette che batteria possa ricaricarsi.

La durata

Tutto quello che bisogna sapere sulla batteria dell’antifurto è che essa non ha durata eterna. Bisogna controllare periodicamente il suo funzionamento, per evitare che sia scarica proprio nel momento del funzionamento. I sistemi più avanzati avvisano circa problematiche sulla batteria mediante una notifica sullo smartphone o una spia sul display dell’antifurto. La durata media è di circa tre anni, trascorsi i quali occorre sostituirla.

Riguardo alla tipologia, invece, le batterie tampone sono tipiche degli impianti a filo; per gli impianti wireless e a sensori esistono le batterie a litio. Le prime variano da 3 a 12 Volt, le seconde a litio da 3 a 3,6 Volt e sembrano durare di più. Per la sostituzione della batteria, specie a litio, è sempre buona norma rivolgersi a personale specializzato, quanto meno per evitare di danneggiare l’antifurto nello smontaggio.