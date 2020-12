Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questo è un Natale particolare dove non si potrà essere circondati da parenti e amici come siamo abituati. Potremmo cercare di consolarci almeno con dei gustosi nuovi piatti per arricchire e rinnovare la nostra tavola. Proponiamo allora la ricetta perfetta per il Natale, il tortino provola e melanzane. Per i suoi colori, i suoi sapori e il suo calore è ideale per questa festa. Inoltre è molto semplice da preparare, anche per chi di solito non era abituato a cucinare in queste occasioni. Si può anche preparare dividendosi i compiti, per poter stare insieme e condividere l’atmosfera natalizia.

Ingredienti

2 melanzane medie;

un barattolo di polpa di pomodoro;

pasta brisé, una confezione;

una provola;

3 foglie di basilico

olio q.b.;

sale q.b.;

un pizzico di basilico;

peperoncino in polvere quanto basta.

La ricetta perfetta per il Natale, il tortino provola e melanzane

Prima di iniziare è consigliato accendere il forno così da averlo già caldo quando dovremo infornare. Prendiamo le melanzane e tagliamole a cubetti. Una volta che abbiamo finito mettiamole a cuocere per circa 10 minuti con un filo d’olio, un pizzico di sale e di peperoncino.

Nel mentre, in un pentolino, cuociamo la polpa di pomodoro per 5 minuti aggiungendo le 3 foglie di basilico e sempre un filo d’olio. Prendiamo una pirofila, se si ha di forma circolare, e rivestiamola con della carta forno. Stendiamo ora sulla pirofila la pasta brisè tagliandone le parti in eccesso. Ma non troppo, tra poco scopriremo perché. Ora prendiamo la provola e tagliamola a cubetti. Mettiamo in un una ciotola il sugo, le melanzane e la provola. Amalgamiamo bene il composto e versiamolo sopra la pasta brisé.

A questo punto pieghiamo i bordi della pasta aiutandoci con una forchetta. Aggiungere un filo d’olio facendo dei cerchi concentrici. Per completare grattugiare sopra del parmigiano, senza esagerare, e spolverare un po’ di origano. Mettiamo tutto in forno per 25 minuti a 200 gradi. Ora possiamo scaldare la casa e la nostra tavola con la ricetta perfetta per il Natale, il tortino provola e melanzane.