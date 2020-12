Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco il dolce dal gusto vellutato e che profuma di Natale grazie a questo ingrediente. Finalmente tra pochissimi giorni potremo festeggiare il Natale. Quest’anno sicuramente non sarà uguale agli altri. Le celebrazioni e le feste a cui siamo abituati dovranno forzatamente subire dei cambiamenti importanti. A causa della pandemia, dovremo tutti rinunciare a vedere molti parenti per evitare di aumentare i contagi. Nell’attesa di poterci riabbracciare più forte di prima, l’unica consolazione che possiamo trovare è quella del cibo. L’aspetto culinario è infatti l’unico che può rimanere lo stesso di sempre, anche in quest’anno così particolare. Sebbene la cena della vigilia e il pranzo del venticinque saranno tra pochi intimi, niente ci vieta di stupire la famiglia con ricette sfiziose e interessanti.

Una cucina salutare

Negli ultimi anni il mondo degli chef e delle ricette ha aumentato di molto il suo successo tra il pubblico italiano. Questo perché, grazie ai programmi di gare culinarie che si sono succeduti in questo ultimo periodo, le persone hanno riscoperto la passione per la cucina. Una serie di ricette che ultimamente sta avendo molto successo ed è molto richiesta riguarda quella che viene definita cucina fit. Con questo termine inglese, che tradotto in italiano vuol dire magro, ci si riferisce alla preparazione di piatti che, seppur buonissimi, rimangono ipocalorici.

A tal proposito, nell’articolo di oggi vogliamo presentare la ricetta di un dolce che fa parte proprio della serie dei piatti fit. Grazie all’utilizzo di alcuni ingredienti magri e salutari, sveleremo come preparare un piatto buonissimo e perfetto per chi cerca di mantenersi in forma. Inoltre, grazie all’utilizzo di una spezia profumatissima, si regalerà a chi lo mangia un’esperienza sensoriale indimenticabile e dal sapore natalizio. Dunque ecco il dolce dal gusto vellutato e che profuma di Natale grazie a questo ingrediente.

La mousse pere e cannella

Gli ingredienti necessari per preparare questo dessert sono le pere ovviamente, e poi albume d’uovo e amido di mais. Grazie all’uso dell’albume al posto dell’uovo intero, e alla scelta della farina di mais, si abbassa di moltissimo l’apporto calorico del piatto. Una volta frullato gli ingredienti si potrà cuocere la mousse in padella a fuoco lento. Dopo un quarto d’ora circa, la mousse si sarà addensata al punto giusto.

A questo punto sarà il momento di passare sopra al dolce una spolverata di cannella, di modo da dare al dessert il profumo del Natale. Dopo averlo fatto riposare in frigo per circa un’ora, il piatto sarà pronto per essere servito e assaggiato. In pochi semplici passi, si regalerà alla propria famiglia il fine pasto perfetto di una cena tanto attesa. Dunque ecco il dolce dal gusto vellutato e che profuma di Natale grazie a questo ingrediente.