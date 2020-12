Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Mangiare sempre le stesse cose si sa, alla lunga annoia, se poi ci sono bambini in casa è ancora più complesso. Come accontentare tutta la famiglia senza impazzire? Ma soprattutto come convincere i piccoli a mangiare anche le verdure? Un buon modo è renderle più simpatiche con preparazioni che ne stemperino il gusto. Le zucchine in particolare, non avendo un sapore molto intenso si prestano a svariate preparazioni.

Una di quelle che si presta bene all’obiettivo è lo strudel di zucchine, un secondo saporito e sfizioso che piacerà anche ai bambini. Di seguito la ricetta:

Ingredienti

5/6 zucchine di media grandezza;

1 aglio;

2/3 cucchiai d’olio;

300 gr farina;

150 gr di burro;

3 cucchiai di acqua fredda;

1 provoletta affumicata;

100 gr parmigiano;

150 gr prosciutto cotto.

Preparazione dello strudel di zucchine, un secondo saporito e sfizioso che piacerà anche ai bambini

Lavare e mondare le zucchine, quindi tagliarle alla julienne. Prendere una padella antiaderente, metterci 2/3 cucchiai d’olio e soffriggervi l’aglio. Quando quest’ultimo si sarà dorato a dovere, aggiungere le zucchine e farle saltare in padella per circa 5 minuti. Quindi aggiungere sale e pepe e spegnere il fuoco. Tagliare la provoletta a dadini e tenerla pronta in una ciotolina.

A questo punto preparare la pasta brisée. Su una spianatoia disporre la farina a fontana. Al centro porvi il burro, l’acqua fredda e un pizzico di sale. Lavorare l’impasto fino a formare una palla, liscia ed omogenea. Attenzione per evitare che il burro si riscaldi troppo, compromettendo la buona riuscita dell’impasto, è importante lavorarla poco e velocemente. Avvolgerlo nella pellicola e lasciarlo riposare per circa un’ora, in frigorifero.

A questo punto stendere l’impasto fino a ridurlo di uno spessore di circa 4 mm e poggiarlo in una teglia antiaderente rettangolare. Con una forchetta bucherellarlo.

Lasciarlo riposare ancora una decina di minuti dopodiché versarvi le zucchine, coprendo con esse buona parte della superficie. Quindi spolverarle con abbondante parmigiano, spargervi i pezzetti di provola ed infine stendervi le fette di prosciutto cotto intere fino a coprire il tutto.

Piegare il bordo della brisée formando un rotolo. Chiudere i bordi laterali e spennellarne la superficie con un tuorlo diluito con un paio di cucchiai di latte.

Accendere il forno e fargli raggiungere una temperatura di 200°, quindi infornare e lasciar cuocere 35 min circa. Controllare la cottura prima di toglierlo dal forno assicurandosi che abbia raggiunto una doratura omogenea. Lasciar raffreddare e servire.