Gli spuntini tra un pasto e l’altro sono indispensabili per non arrivare troppo affamati a tavola. Anche nelle migliori diete e regimi nutrizionali è previsto a metà mattina e di pomeriggio. Non è facile individuare quali alimenti siano più adatti, la fame arriva a volte arriva all’improvviso e gestirla non è un gioco da ragazzi. Non è di certo consigliabile affidarsi ai prodotti industriali, soprattutto se non si vuole ingrassare. Meglio utilizzare snack più semplici e nutrienti, che aiuteranno a placare l’appetito in tutta sicurezza.

Gli alimenti equilibrati

Comodi da portare fuori casa, i frutti di bosco sono pieni di antiossidanti e proprietà salutari. Mirtillo, lampone, ribes, more rappresentano un perfetto spezza fame gustoso. Contengono pochi grassi e sono ricchi di vitamine. Contrastano eventuali infiammazioni, supportano il sistema immunitario. Aiutano a bruciare le calorie e se ne possono mangiare fino a 300 grammi al giorno.

L’avocado contiene molte fibre, non è adatto per diete ipocaloriche, ma è nutriente per chi vuole uno snack salutare energizzante e che combatta il colesterolo cattivo. È ricco di potassio, calcio, vitamine A, D, E. Si consiglia di mangiarne non più di 70 gr al giorno, controllando che il frutto sia ben maturo.

I lupini sono legumi gustosissimi privi di glutine e donano quel senso di sazietà che fa comodo un po’ a tutti. Contengono proteine, fibre, sali minerali, ferro, calcio, vitamine del gruppo B, Omega 3. Sono adatti anche per chi soffre di diabete.

Lo yogurt greco ha un elevato contenuto proteico, combatte l’osteoporosi ed è ottimo per chi ha bisogno di un po’ di energia in più. Le quantità massime consigliabili equivalgono a 250 grammi al giorno.

Le verdure

Pochi sanno quali sono i tipi di spuntini spezza fame che non fanno male e riempiono lo stomaco senza creare sensi di colpa. Eppure è semplice. Cosa c’è di meglio che un po’ di verdure fresche al naturale? Carote, sedano, finocchio e cetriolo tagliati a tocchetti si potranno impiegare in qualsiasi ora per eliminare i morsi della fame. Benefici e proprietà nutritive in grandi quantità, c’è solo l’imbarazzo della scelta, contando che per 100 gr contengono una media di 25 calorie.