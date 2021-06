Con l’arrivo della bella stagione abbiamo voglia di stare all’aperto e di goderci le giornate calde e soleggiate. Nel nostro Paese ci sono moltissimi luoghi stupendi da visitare ed oggi con questo articolo ne vogliamo consigliare uno davvero incantevole. È conosciuto in tutto il Mondo per la sua bellezza il giardino botanico più bello d’Italia e si trova in un posto da sogno. Stiamo parlando di Villa Taranto, un luogo paradisiaco situato nel Nord Italia.

Villa Taranto

Sulle rive occidentali del Lago Maggiore si trovano i giardini di Villa Taranto. Tra i comuni di Pallanza e Intra, questi sono considerati una delle più belle attrazioni del Piemonte. È conosciuto non solo in Italia, ma in tutto il Mondo: infatti, nel 2014 è stato eletto il giardino più bello del Mondo dal sito Buzzfeed. Questi giardini sono estesi ben 16 ettari e sono opera di un capitano di origini scozzesi di nome Neil Boyd Watson McEacharn.

Nel 1931, il capitano comprò la proprietà con l’intento di trasformarla in un giardino all’inglese. La sua scelta ricadde proprio qui perché questi luoghi gli ricordavano la sua terra natia, la Scozia. Il capitano McEacharn ribattezzò questo luogo Villa Taranto in onore di un suo antenato nominato duca di Taranto da Napoleone. È conosciuto in tutto il Mondo per la sua bellezza il giardino botanico più bello d’Italia e si trova in un posto da sogno. Scopriamo insieme che cosa non possiamo assolutamente perderci di questo giardino.

Il giardino botanico

All’interno dei giardini si trova una villa sfortunatamente non visitabile: essa, infatti, è sede della Prefettura della provincia di Verbano Cusio Ossola dal 1996. Visitabile invece è l’Erbario del capitano Neil McEacharn: un edificio che raccoglie 43 teche di flora del Regno Unito classificate dal capitano. Una volta entrati nel giardino non possiamo perderci il Viale delle Conifere nel quale si susseguono esemplari rari di conifere provenienti da tutto il Mondo. Degno di nota è anche il Labirinto delle Dalie che vede oltre 1700 piante in fioritura e la fontana dei putti. Infine, il Mausoleo del capitano McEacharn costruito nel 1965: qui è sepolto il capitano come da sua volontà.

Approfondimento

