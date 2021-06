Una delle isolette più tranquille rigogliose e incontaminate d’Italia a pochi minuti di traghetto da Venezia è perfetta per una vacanza di relax e cultura

Se si cerca un’isola poco conosciuta, immersa nel verde di una natura incontaminata, vicina al mare ma anche luoghi di cultura, questa è Sant’Erasmo! Una delle isolette più tranquille, rigogliose e incontaminate d’Italia, a pochi minuti di traghetto da Venezia e perfetta per una vacanza di relax e cultura.

Prendendo il traghetto che porta a Murano, dall’attracco di Fondamente Nove, in città a Venezia, in circa 20 minuti, si arriva a Sant’Erasmo, piccola isola della laguna veneziana. Famosa per il carciofo violetto durante la festa di maggio e per il mosto d’uva in autunno, quest’isola è da sempre a vocazione agricola.

Cosa si trova a Sant’Erasmo?

Lunga circa 4 km, l’isola si gira tranquillamente a piedi o in bicicletta. Per la maggior parte non presenta strade, e quindi non è difficile incontrare animali liberi di vagare indisturbati.

Ha una bella spiaggia di ciottoli che può essere raggiunta in bicicletta attraversando verdi campi in un ambiente tranquillissimo. Nell’isola sono presenti solamente due bar, un solo ristorante e due hotel dove poter alloggiare.

È l’isola perfetta se si decide di visitare la meravigliosa e suggestiva Venezia e allo stesso tempo evitare di spendere tanti soldi alloggiando in città. O se si vuole evitare il caos delle calli del capoluogo veneto, oppure prendersi una pausa di un fine settimana dalle visite culturali.

Il territorio e il paesaggio

Il paesaggio lagunare ricorda i vecchi racconti di pescatori. Specchi d’acqua intervallati da zone erbose e paludose accompagnano la vista all’interno dell’isola, tra i verdi campi coltivati.

Dalle scogliere si vede la città di Venezia, con il campanile di San Marco e, nel mezzo, la laguna, piena di barche di pescatori. E traghetti che fanno la spola tra le isole lagunari, come Murano, l’isola del vetro, o Burano, l’isola dei famosi merletti. Tutte queste isole sono poco distanti e raggiungibili comodamente in traghetto in qualche decina di minuti.

Il sole quando tramonta, a Sant’Erasmo, si posa tra il mare e i magici edifici di Venezia, inondando tutto d’oro.

