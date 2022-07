Nell’epoca della tecnologia, la sicurezza è un tema estremamente delicato e attuale.

Ogni giorno sentiamo parlare di virus e spam che minacciano la nostra privacy e rischiano di danneggiare i nostri dispositivi.

Sono tantissime le truffe online che si nascondono dietro finti nomi o email apparentemente innocue, come quella di cui abbiamo parlato recentemente. Si tratta di un messaggio di posta inviato dal nostro stesso indirizzo, dove gli hacker ci fanno credere di aver preso possesso dell’account.

In realtà, nella maggior parte dei casi e soprattutto per fortuna, non è affatto così ma il messaggio potrebbe allarmarci.

Oltre a questo tipo di minacce, ne esistono tante altre in grado di rubare i nostri dati o mandare letteralmente in tilt il pc.

Ecco perché è importantissimo dotarsi di un buon antivirus che protegga tutti i dispositivi che abbiamo a disposizione e con cui navighiamo in rete.

Per raccapezzarci tra i numerosi in commercio, gli esperti di tecnologia di ProiezionidiBorsa ne hanno selezionati ed esaminati alcuni.

Seguendo le recensioni online e le valutazioni degli utenti, ecco quali sono i più gettonati con i relativi piani e funzioni.

Difendiamoci dalle minacce che girano in rete con questi quattro antivirus che proteggono fino a 10 dispositivi

Iniziamo dal primo, Kapersky, molto apprezzato da chi naviga in rete e necessita di una protezione dal buon rapporto qualità-prezzo. Infatti, Kapersky offre varie soluzioni con prezzi diversi in base al numero di dispositivi da proteggere. Si va da uno a dieci e alcune promozioni partono da una cifra di circa 20 euro per la tariffa base.

Proseguiamo con un altro antivirus ampiamente diffuso, il Norton. Anche in questo caso troviamo promozioni con una tariffa di base da 20 euro circa e 4 pacchetti disponibili a seconda dei dispositivi da proteggere. Non solo pc, ma anche tablet e smartphone rientrano nel pacchetto.

Continuiamo con il famoso McAfee e le sue 3 offerte, dall’individuale alla family. I costi variano tra i 45 ed i 55 euro.

Il quarto e ultimo della nostra selezione è l’Avast, che mette a disposizione 3 diversi piani, gratuito, premium e ultimate.

Si ricorda che ciascuno di questi ha una validità pari ad un anno e possiamo scegliere se rinnovare l’abbonamento in modo automatico o manuale. Basterà selezionare la relativa opzione e procedere con l’ordine.

Difendiamoci dalle minacce che troviamo su internet scegliendo l’antivirus più adatto alle nostre esigenze.

