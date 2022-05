Stiamo vivendo un periodo di crisi che sta riducendo, per tutti, il potere di acquisto dello stipendio. A fronte delle stesse retribuzioni, infatti, si deve tener conto degli aumenti di prezzi di materie prime ma anche di cibo. E questo, sicuramente, ci pone tutti, in un periodo di crisi. E anche se il Governo con il decreto Aiuti sta tentando di dare una boccata di ossigeno, le preoccupazioni dei cittadini sono molte. Possiamo dire, però, che almeno qualche categoria di lavoratori potrà sorridere in vista del rinnovo contrattuale. Che dovrebbe portare un aumento di stipendio e fino a 2.000 euro di maggiorazioni in busta paga.

Il settore sanitario ed il rinnovo dei contratti

Sicuramente i dipendenti del settore sanitario sono quelli che maggiormente si sono sacrificati durante la pandemia di COVID. E mentre i medici hanno già fruito degli aumenti di stipendio, OSS e infermieri potranno cogliere a breve il frutto della propria dedizione.

Dovrebbero essere presenti in busta paga gli aumenti derivanti dal rinnovo della contrattazione collettiva per questi lavoratori che è pronto per la firma. Rinnovo che, ricordiamo, attendeva dal 2020 e che era stato bloccato proprio a causa della pandemia. Per i lavoratori del settore sanitario, quindi, è in arrivo una bella boccata di ossigeno: oltre agli aumenti dello stipendio, infatti, saranno riconosciuti anche gli arretrati.

Aumento di stipendio e fino a 2.000 euro in più in busta paga in arrivo prima dell’estate solo per queste categorie di lavoratori

Gli aumenti medi per la busta paga supereranno i 170 euro mensili per toccare punte di oltre 200 euro per gli infermieri. Per gli infermieri l’aumento è più corposo visto che con la Legge di Bilancio 2022 hanno ottenuto il diritto all’indennità specifica. Ovviamente per poter godere di questi benefici in busta paga bisognerà attendere la firma del nuovo contratto. Che, si rassicura, dovrebbe arrivare entro la fine del mese in corso.

Oltre agli aumenti lordi mensili che spetteranno sullo stipendio saranno riconosciuti, inoltre, anche gli arretrati. I cui importi oscillano tra i 1.200 ed i 2.000 euro. Questo, ovviamente, oltre al Bonus di 200 euro previsto in busta paga per il mese di giugno o luglio. Quello stanziato dal Governo per far fronte al caro bollette e all’inflazione. L’aumento riconosciuto ai dipendenti del settore sanità, ed è un obbligo sottolinearlo, è solo un piccolo passo. Le competenze della professione, infatti, ed il valore aggiunto che ha portato nel corso della Pandemia, non hanno prezzo.

