4 particolari decorazioni da fare per addobbare albero di Natale e casa in modo brioso ed economico

L’avvicinarsi delle festività natalizie porta sempre tanto entusiasmo ma anche qualche pensiero. Numerose infatti saranno le spese da affrontare e non solo per regali e vivande. Come prima cosa infatti dovremo acquistare un albero di Natale vero o finto, dopo di che dovremo pensare agli addobbi da appendervi. Oltre agli stessi dovremo procurarci anche decorazioni per abbellire l’interno di casa e l’esterno.

Ebbene, partendo con un minimo di anticipo e sfruttando qualche semplice idea fantasiosa, potremmo creare degli oggetti originali e risparmiare tanti soldi. Le nostre decorazioni fai da te non avranno nulla da invidiare a quelle industriali.

Ecco 4 particolari decorazioni da fare facilmente col riciclo

Per creare degli addobbi fai da te non servono grandi abilità manuali e artistiche, tutti li possiamo fare, anche in compagnia di bambini.

La prima creazione che suggeriamo è un presepe stilizzato, negli ultimi anni tanto di moda.

Ci serviranno:

un tappo profondo di barattolo;

colore acrilico;

3 palline di polistirolo, di cui una più piccola;

2 tappi di sughero;

5 pezzi di stoffa, di cui 3 quadrati;

colla a caldo.

Coloriamo interamente il tappo del barattolo e lasciamolo asciugare. Prendiamo un quadrato di stoffa, capovolgiamolo per posizionarlo a rombo e incolliamo a poca distanza dalla punta superiore la pallina più piccola. Chiudiamo i due angoli laterali adagiandoli tra loro e incolliamo. Blocchiamo con colla anche la punta superiore e inferiore. Abbiamo ottenuto Gesù Bambino.

Ricopriamo i due tappi di sughero con la stoffa e incolliamovi sopra le palle di polistirolo. Sopra alle sfere, che fungeranno da testa di Giuseppe e Maria, incolliamo i quadrati di stoffa a mo’ di copricapo.

A questo punto, attacchiamo Gesù Bambino sul corpo di Maria e poi incolliamo tutti i personaggi dentro il tappo.

Nel progetto seguente faremo una stella. Serviranno solo 5 bastoncini per spiedini, filo colorato, magari nelle tonalità di tendenza di Natale, e colla a caldo.

Incolliamo gli stecchini per creare una A e inseriamo gli altri due bastoncini, facendoli partire in obliquo sulle estremità inferiori. Ecco la forma di una stella, ricopriamo con filo e fissiamo con colla.

Addobbi per la casa e da appendere anche sopra la porta

A Natale non può mancare un angioletto. Ci occorreranno:

pallina di polistirolo;

cartoncino;

ali ritagliate da cartoncino;

tulle;

stoffa;

colla.

Arrotoliamo il cartoncino fino a formare un cono e blocchiamolo con colla. Sulla punta incolliamo la pallina di polistirolo. Ricopriamo il cono con la stoffa. Avvolgiamo la sagoma delle ali, precedentemente ricavata da un cartoncino, con più strati di tulle. Incolliamole al di sotto della pallina-testa.

Infine possiamo creare un ulteriore addobbo. Prendiamo un bicchiere di polistirolo, coloriamolo come se fosse un comignolo di mattoncini. Incastriamovi dentro una palla di polistirolo colorata di rosa e tracciamovi due occhi. Adagiamovi sopra un cono di stoffa rossa con un pezzo di ovatta sulla punta. Abbiamo creato un Babbo Natale che sta per scendere dal camino.

Ecco quindi 4 particolari decorazioni da fare velocemente ma super deliziose.

Possiamo dotarle tutte di filo per appenderle sull’albero o su un chiodo dentro casa o sulla porta esterna. Volendo possiamo anche combinarle tra loro tramite un filo. Le ultime due poi si possono anche posizionare su un mobile o un camino.