Un programma per dimagrire e ridurre la cellulite oltre che la pancia

D’estate la prova costume impone un fisico asciutto, niente pancia, possibilmente niente cellulite. Questo obiettivo si raggiunge attraverso una alimentazione sana ma anche attraverso dell’attività fisica. Un programma di allenamento con uno strumento sottovalutato potrebbe aiutarci a perdere peso molto più velocemente che con altre attività fisiche.

Quando pensiamo ad un programma per dimagrire e ridurre di peso, per mantenerci in forma, ci vengono in mente molte attività fisiche. Eppure raramente ci viene in mente il salto con la corda. Forse perché molti considerano questo esercizio un gioco da bambini ed ignorano i grandi benefici che potrebbe portare al nostro organismo.

Il salto della corda offrirebbe impensabili benefici

Prima di tutto il salto con la corda è un esercizio che fa bruciare moltissime calorie. Questa attività fisica fatta per 15 minuti potrebbe portare a consumare tra le 200 e le 300 calorie. Praticamente il corrispettivo di 45 minuti di corsa o di almeno un’ora di camminata a passo veloce.

Questo esercizio per le donne è un toccasana perché potrebbe aiutare a combattere la cellulite e la ritenzione idrica. Infatti il salto con la corda migliora la circolazione del sangue e potrebbe aiutare a contrastare l’accumulo di grasso sulle gambe e sulle cosce.

Il salto della corda è un alleato del cuore perché è un ottimo esercizio cardio respiratorio. Infatti questa attività fisica fa lavorare il cuore ai massimi livelli, fattore che favorisce il sistema cardiovascolare.

Questa attività fisica potrebbe migliorare la coordinazione del corpo. Infatti l’esercizio richiede una certa abilità e una perfetta sincronizzazione tra l’utilizzo delle braccia e delle gambe che danno l’impulso per i saltelli. Probabilmente è per questo che è un esercizio che migliora l’attività del cervello. Secondo alcuni studi saltare con la corda aiuterebbe lo sviluppo sia dell’emisfero destro che di quello sinistro. Il salto con la corda migliorerebbe le capacità di lettura e aumenterebbe la capacità della memoria.

Un programma per dimagrire e ridurre la cellulite oltre che la pancia

Infine ultimo vantaggio, è facilissimo da praticare basta comprarsi una corda che costa mediamente tra le 5 e le 10 euro. Ma per quanto tempo e con che frequenza settimanale si dovrebbe saltare per ottenere questi risultati? Gli studi suggeriscono che sarebbe sufficiente un programma di 10 minuti al giorno per ottenere un buon miglioramento della forma fisica.

Chi è alle prime armi e non ha mai saltato dovrebbe cominciare con una serie di 10 ripetizioni da 1 minuto con 1 minuto di pausa. Via via che si diventa più esperti si può ridurre il tempo di pausa a 30 secondi.

Purtroppo ancora sembra non esistere un app che paghi per saltare con la corda. Mentre invece esistono delle applicazioni che pagano chi le scarica per correre o camminare. Il loro funzionamento è molto semplice, si scarica l’app e poi si corre o si cammina. In base alla durata dell’attività fisica si possono ricevere soldi o crediti da spendere nei negozi convenzionati.

