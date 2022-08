La medicina consiglia di fare attività fisica per mantenersi in forma. Camminare, correre, andare in palestra con regolarità, è un modo per prevenire l’obesità e quindi possibili patologie legate all’eccesso di peso. Pochi sanno che esistono delle applicazioni mobili che pagano gli utenti per fare attività fisica, come camminare oppure correre. Basta scaricarle sul proprio smartphone, usarle e fare attività fisica e si inizierà a guadagnare soldi.

Noi spesso leghiamo l’attività fisica alla palestra ma non è strettamente necessario recarsi in una struttura attrezzata per fare del movimento fisico. Una regolare camminata veloce o anche correre tre volte alla settimana almeno per una mezz’ora, sono attività sufficienti.

Tuttavia spesso l’intenzione c’è, la volontà è presente, ma la motivazione manca. Un buon motivo per andare a correre o a fare una camminata veloce potrebbe essere quello dei soldi. Se qualcuno ci pagasse per camminare o correre probabilmente noi incrementeremo queste attività.

Queste app pagano in soldi o crediti per correre o camminare o fare sport

Pochi sanno che è possibile scaricare delle applicazioni sullo smartphone, che pagano gli utenti per camminare, correre, o fare altre attività fisiche. Può sembrare inverosimile eppure è così. Ci sono app che regalano dei coin virtuali in base a quanto si cammina o si corre. I coin virtuali sono delle monete digitali che possono essere utilizzate nei negozi convenzionati con la piattaforma.

Altre applicazioni invece regalano dei crediti con cui si possono acquistare dei voucher Amazon o comprare accessori per lo sport presso aziende partner dell’applicazione. In alcuni casi è possibile utilizzare i crediti anche in palestre convenzionate. Questo è il caso di una applicazione sviluppata in Italia.

Un’altra applicazione, creata nel nostro Paese, pagherebbe in moneta virtuale gli utenti per ogni chilometro percorso a piedi oppure in sella alla bicicletta. La moneta virtuale accumulata può essere utilizzata non solo nei negozi convenzionati ma anche per pagare servizi pubblici come per esempio i biglietti del bus. Inoltre questa piattaforma è convenzionata con alcuni comuni italiani. La moneta virtuale guadagnata con questa applicazione può essere utilizzata anche per pagare alcune imposte comunali dei comuni partner.

Queste app pagano in soldi non solo per camminare o percorrere, ma anche per fare altre attività. Alcune applicazioni pagano anche per i chilometri percorsi in bici, oppure per l’attività svolta in palestra. Una app ricompensa anche chi svolge l’attività di meditazione ed un’altra in base al raggiungimento di obiettivi di attività fisica prefissati.

I 4 trucchi da sapere per rimettersi in forma velocemente

Il Mondo delle applicazioni offre numerose opportunità di guadagno. Così chi volesse rimettersi in forma ha una motivazione in più per farlo. Chi volesse potenziare rapidamente la condizione fisica e dimagrire bruciando grassi correndo o andando in palestra potrebbe seguire quattro semplici trucchi. Grazie a questi suggerimenti è possibile recuperare una buona forma fisica in poco tempo anche partendo da zero. Dopo i primi tre mesi si potranno già vedere i primi risultati.

