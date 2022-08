Come pulire il freezer sbrinato senza spegnerlo e metterlo in ordine

Il freezer è la parte superiore o inferiore del frigorifero. Serve per congelare gli alimenti e per conservare quelli che necessitano sempre di basse temperature. È molto utile, se ci facciamo caso, qualora dovessimo risparmiare sulla spesa.

Infatti, a meno che non dovessimo consumare nell’immediato qualche alimento, il freezer permette di conservarlo a lungo. Per esempio, al supermercato vi sono delle offerte sulla carne. Ne compriamo in quantità, per risparmiare sulla spesa successiva. Tuttavia, la carne ha una scadenza breve e rischiamo che diventi avariata, se non consumata subito.

Una volta congelata in freezer, però, possiamo stare tranquilli, poiché l’elettrodomestico trasforma la breve scadenza in lunga conservazione. Possiamo mettere di tutto all’interno del freezer. Verdure come fagiolini, spinaci, piselli e così via, oppure le erbe aromatiche. Per non parlare, ovviamente, dei gelati, anche quelli fatti in casa.

Ci mettiamo di tutto e proprio per questo, a volte, capita che non ci entri più nulla. Come per il frigorifero, dovremmo imparare a sistemarlo per avere sempre tutto a portata di mano e in ordine. A tal proposito, frigo e freezer possono facilmente essere trasformati in dispensa.

Se il nostro intento è quello di dare una bella pulita e una sistemata, oppure quello di ribaltarlo allo scopo di farlo diventare una dispensa, vediamo come pulire il freezer sbrinato senza spegnerlo.

Addio ghiaccio

Prima di pulire il freezer per via dei cattivi odori emanati dalla diversità degli alimenti, anche se in teoria non dovrebbe puzzare, dobbiamo togliere il ghiaccio. L’opzione sarebbe quella di staccare la spina, quindi spegnere tutto l’elettrodomestico. Tuttavia, in estate non è consigliato lasciare, anche solo per pochi minuti, gli alimenti fuori frigo o freezer.

Di conseguenza, come fare per sbrinare il freezer senza spegnerlo? Una soluzione sarebbe quella di inserire una bacinella o una ciotola, dalle medio-grandi dimensioni, d’acqua rovente all’interno del freezer. Il vapore acqueo caldo scioglierà il ghiaccio. Possiamo decidere se farlo con lo sportello aperto o chiuso. Altrimenti, un’altra soluzione ancora è l’utilizzo del phon, mentre si cerca di staccare il ghiaccio con una paletta.

Splendido splendente

Tuttavia, durante questa fase, gli alimenti congelati dovrebbero essere posizionati al fresco. Usiamo il frigorifero, oppure le piastre eutettiche. Una volta che il ghiaccio sarà sciolto, leviamo la bacinella e usiamo uno spazzolino per raccogliere il ghiaccio staccato dalle pareti.

Asciughiamo l’acqua con un panno assorbente e spruzziamo lo sgrassatore, oppure una soluzione, da mettere nello spruzzino, con acqua, limone e bicarbonato.

Come pulire il freezer sbrinato senza spegnerlo e metterlo in ordine

A questo punto bisogna metterlo in ordine. Se il freezer è piccolo, consigliamo di privare gli alimenti dell’involucro o della scatola. Trasferiamo gli alimenti all’interno delle buste ermetiche apposite per il congelatore. In questo modo, risparmiamo spazio e conserviamo meglio i cibi.

Per un’organizzazione ancora più attenta, consigliamo di attaccare delle strisce adesive in cui scrivere il nome dell’alimento, la data di congelamento e quella di scadenza. In base a quest’ultima, riponiamo quelli con scadenza più vicina il più a vista possibile.

