Un prodotto naturale per ispessire i capelli sottili e rinforzarli

Le chiome non sono tutte uguali e ognuna avrebbe le sue esigenze e complessità. Chi è liscia probabilmente se la cava bene con il gonfiore, ma deve fare i conti con un effetto piatto che appiccica i capelli alla cute.

Chi è mossa forse non avrà grossi problemi con le acconciature ma deve lottare contro il crespo e faticare per ottenere una definizione degli accennati boccoli.

Le ricce, invece, possono risparmiare in pettini e spazzole ma devo avere cura nell’asciugare la capigliatura senza farla gonfiare anche senza diffusore.

Un discorso a parte, poi, andrebbe fatto per tutte coloro che hanno i capelli sottili. Innanzitutto, nonostante bigodini e asciugature a testa in giù solitamente questi non ne vogliono sapere di acquisire volume. Poi, è proprio lo spessore a latitare, mancanza che potrebbe renderli anche più deboli e sfibrati.

In quest’ultimo caso correre ai ripari sarebbe possibile con un prodotto naturale originario dell’India.

Un prodotto naturale per ispessire i capelli sottili, lucidarli e rinforzarli

Questo prodotto che per molte donne sarebbe un vero e proprio miracolo per i capelli sottili rientra all’interno della categoria dell’henné.

Tuttavia, non si tratta di un composto dal potere colorante. Infatti, la sua unica azione sarebbe quella di benessere immediato per la chioma.

Il suo nome è henné neutro, fratello di quello rosso, bianco e nero, ma privato dei pigmenti in grado di tingere. Il suo ingrediente principale sarebbe un’unica pianta, la cassia italica o obovata ridotta in polvere.

I benefici sarebbero innumerevoli e rivolti principalmente alle chiome con i capelli fini. Innanzitutto, l’henné neutro sarebbe capace di donare corposità ad ogni capello, lasciando l’intera capigliatura visibilmente più infoltita e voluminosa.Poi, sarebbe in grado di ristrutturare e rinforzare i capelli più danneggiati, come quelli secchi e sfibrati dal Sole o da continue tinte. Infine, andrebbe a contrastare l’opacità ripristinando una luminosità naturali sulle lunghezze.

Dosi e preparazione

Quindi, ecco qual è un prodotto naturale per ispessire i capelli sottili, facilmente reperibile in erboristeria e non eccessivamente costoso. L’henné neutro si presenta in polvere, che dovremo diluire in acqua. Le quantità per capelli fini spazierebbero da 50 a 150-200 grammi, a seconda della lunghezza.

L’acqua, invece, dovrebbe essere calda ma non bollente e andrebbe aggiunta a filo fino a quando non si ottiene una crema densa e omogenea.

Uso

Una volta pronta la crema di henné neutro e acqua non dovremmo far altro che stenderla su tutti i capelli asciutti. Potremmo procedere con le mani o con un pennello e dovremmo partire dalla cute per arrivare fino alle punte.

Completata quest’operazione, dovremmo lasciare in posa per almeno un’ora. Infine, dovremmo sciacquare e procedere con il solito shampoo.

