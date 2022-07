Avere sempre una chioma setosa e luminosa, come se fossimo appena state dal parrucchiere, è un sogno che ci accumuna a tantissime altre donne di ogni età.

Spesso, però, i nostri capelli non collaborano, ribellandosi all’ordine imposto da creme, phon, spazzole, piastre, e risentendo del meteo. L’estate, in particolare, sarebbe una stagione in grado di mettere a dura prova la nostra capigliatura. Infatti, l’umidità la gonfia, il sudore l’affloscia e il resto del lavoro lo fanno il sole forte e la salsedine delle vacanze al mare.

Per il primo e il secondo problema potremmo rimediare con della lacca. Per il terzo, invece, potremmo provare uno spray protettivo e riparatore, con cui prendercene cura dalla cute alle punte.

Questi problemi, però, non riguardano solo le lisce spaghetto ma anche le ricce, anzi. Chi ha una chioma riccioluta deve prestare molta attenzione anche all’asciugatura, per evitare gonfiori estremi e ciocche crespe. Ma come farlo senza diffusore, quando si va di fretta o non si ha a disposizione?

Lo scopriremo proprio nell’articolo di oggi.

3 trucchi per asciugare i capelli ricci senza diffusore e non farli gonfiare

Nonostante il diffusore sia un prezioso alleato per asciugare ricci definiti, morbidi e non gonfi, non sempre si ha la possibilità di utilizzarlo. Per esempio, partendo in vacanza, con valigie dai pesi strettamente controllati, è difficile trovarlo in albergo o B&B. Andando di corsa per un appuntamento, oppure, potrebbe non essere proprio il momento giusto per usarlo. In questi casi, per sfoggiare ricci perfetti da far invidia a chiunque, avremmo ben 3 piccoli trucchetti d’asciugatura da mettere in pratica.

Innanzitutto, dopo aver fatto lo shampoo, con tutti i trattamenti per capello bagnato che siamo solite fare, potremmo utilizzare l’olio di cocco. Quest’olio vegetale andrebbe a rendere l’intera chioma:

più elastica;

idratata in profondità;

docile;

morbida;

definita;

senza ombra di crespo.

Per applicarlo dovremmo versarne 3-5 gocce sul palmo, a seconda della lunghezza dei capelli, e tamponarlo sulle lunghezze.

Secondo stratagemma

Dopo questo passaggio, dovremmo avvolgere i capelli per 10-15 minuti all’interno di un asciugamano. La microfibra sarebbe il materiale più indicato per assorbire umidità in eccesso e per portare a zero l’eventuale crespo. In particolare, dovremmo sigillare i capelli al centro dell’asciugamano, mettendoci a testa in giù e cercando di non arrotolarli troppo.

Terzo stratagemma

Infine, dovremmo procedere all’asciugatura. Per una resa da parrucchiere dovremmo impostare una velocità elevata e l’aria fredda. Poi, stando sempre a testa in giù, dovremmo direzionare il phon su una ciocca alla volta, ciocca che dovremmo tenere in mano, schiacciare e portare verso l’alto.

Allora, ecco 3 trucchi per asciugare i capelli ricci senza diffusore e per non avere problemi di gonfiore senza rinunciare al volume.

Lettura consigliata

Più di mollettoni e fermagli sono questi i 3 accessori per capelli che stanno spopolando e che tutte sfoggeremo quest’estate