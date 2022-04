Il viso è una delle parti più esposte del nostro corpo, continuamente sotto i riflettori della vita quotidiana.

Per questo motivo, spesso, gli riserviamo un’attenzione quasi maniacale, cercando non solo di apparire in ordine ma anche di minimizzare quelli che consideriamo dei difetti.

Frequentemente sono le sopracciglia a trasformarsi in un punto debole e se così fosse ecco 4 consigli top per farle perfette da sole.

Altre volte, invece, sono gli occhi il nuovo bersaglio delle nostre critiche e se li definissimo troppo piccoli, ecco come ingrandirli e avere uno sguardo seducente con il make up.

Tuttavia, esisterebbe anche un’altra parte del viso che molte volte sarebbe oggetto di infinite discussioni. Per questa, infatti, si sognano maggiore volume e morbidezza rispetto a quelle attuali.

Stiamo parlando proprio delle labbra e nell’articolo di oggi vedremo come potremmo trasformare questo sogno in realtà con pochissimi e sorprendenti trucchetti.

Come avere labbra più carnose senza chirurgia, filler e botox anche a 50 anni con questi 5 segreti rubati ai truccatori

Se non volessimo ricorrere alle famose “punturine” di botulino o di acido ialuronico, né a un ritocco di chirurgia estetica, innanzitutto basterebbe rivalutare la propria beauty routine.

Molti truccatori, infatti, sostengono che per avere labbra da baciare il segreto sarebbe partire proprio dalla skincare.

Infatti, così come curiamo con meticolosità la pelle del viso dovremmo fare lo stesso con le labbra.

A volte dovremmo esfoliarle delicatamente con uno scrub adatto, che ci consenta di togliere eventuali pellicine e di migliorare la definizione del contorno.

Inoltre, il massaggio attiverebbe il microcircolo e favorirebbe un afflusso di sangue effetto “pump”.

“Idratazione”, poi, dovrebbe diventare la nostra nuova parola guida e in particolare dovremmo sempre applicare un lip balm prima di procedere col trucco labbra.

Prodotti make up indispensabili

Sempre per rispondere alla domanda come avere labbra più carnose senza chirurgia, nel nostro beauty non dovrebbero mancare 2 prodotti make up.

Al contrario di quanto potremmo pensare, i nostri “mai più senza” non saranno correttore e terra ma illuminante e matita.

Il primo andrebbe a scolpire e illuminare il contorno labbra, dando maggiore volume. Andrebbe applicato prima del rossetto o del gloss e dovremmo sceglierlo con una texture cremosa.

La matita, invece, ci permetterebbe di sfruttare la tecnica dell’overlining per ridisegnare le labbra e guadagnare qualche millimetro in più.

Per un effetto naturale, dovremmo sceglierla dello stesso colore delle nostre labbra oppure un tono in più.

Segreto numero 4

Un altro trucchetto per dare carnosità e rimpolpare le labbra sarebbe puntare su nuance calde.

Queste non solo ci darebbero un aspetto perfettamente “in salute” ma andrebbero a creare un volume naturale.

Al contrario, i colori freddi sarebbero da scartare perché andrebbero a rimpicciolire e assottigliare.

Un’ultima rivelazione

Infine, per quanto riguarda la texture, sarebbe meglio puntare su prodotti liquidi, dal finish gloss, particolarmente confortevoli, scriventi e dall’effetto “super push up”.

I finish matt, al contrario, ridurrebbero lo spessore e potrebbero provocare una fastidiosa secchezza.

