A molte donne può capitare di sognare una gravidanza. Spesso, si pensa che sognare di essere incinta nasconda necessariamente un desiderio di maternità. Questo non è sempre vero. Sono davvero molteplici i sogni di questo tipo. Si può sognare di essere incinta col pancione o senza. Di volerlo e di non volerlo. Si può addirittura sognare di essere incinta in età avanzata, in menopausa. Secondo alcune tradizioni e credenze popolari, i significati sono diversi, a seconda di cosa si sogna nello specifico. Cerchiamo di approfondirli insieme.

Gravidanza sinonimo di creatività

Sognare di essere incinta potrebbe significare che abbiamo dei progetti in mente, qualcosa che attende di venire alla luce. Per questo, la gravidanza nel sogno è spesso associata alla creatività. Un nesso molto stretto ce l’ha anche con l’idea di cambiamento. Una donna che rimane incinta si prepara, in effetti, ad un grosso cambiamento nella sua vita. Dovrà affrontare i primi malesseri della gestazione, vedere il corpo che si trasforma e prepararsi a uno stravolgimento della quotidianità. Magari, nella vita reale, stiamo per affrontare un cambiamento importante, come un cambio lavoro o un trasferimento. Se sogniamo di essere incinte senza pancione e magari siamo davvero in attesa nella vita reale, non dobbiamo preoccuparci troppo. Potrebbe voler dire che abbiamo bisogno di ancora un po’ di tempo, per metabolizzare i cambiamenti che sta subendo il nostro corpo, in questo momento speciale della nostra vita.

Cosa significa sognare di essere incinta e se in menopausa

Se a sognare di essere incinta, invece, è una donna in età avanzata, già in menopausa, potrebbe rappresentare lo sconvolgimento interiore che si prova, inconsciamente, al pensiero di dover affrontare questo nuovo periodo della vita. Non dobbiamo pensare che rappresenti una nostalgia della ormai passata fertilità giovanile. Ma è pur vero, che l’adattamento alla menopausa può essere difficile per molte donne, in quanto comporta cambiamenti fisici e psichici non indifferenti. In certi casi, potrebbe rappresentare la paura dell’imprevisto, qualcosa che sfugge al nostro controllo.

Maschi o femmine

Se il bimbo di cui siamo in attesa nel sogno è un maschietto, potrebbe rappresentare un nostro bisogno represso di ritrovare forza, coraggio e istintività, ovvero il bisogno di dare spazio alla nostra parte più maschile. Sognare di aspettare una femmina, rappresenta invece un ricongiungimento con la propria femminilità e con la parte più sensibile di noi stesse. Sognare di essere incinta di due gemelli può rappresentare la doppia personalità della persona, o semplicemente la coesistenza di desideri contrastanti tra loro. Magari ci troviamo in una situazione che ci genera sia gioia ed emozione, che ansia e preoccupazione. Se stiamo cercando di capire cosa significa sognare di essere incinta con il pancione, la risposta potrebbe essere tra queste righe. Per aiutarci a comprendere, dovremmo razionalizzare le emozioni che stiamo vivendo in questo periodo e cercare di capire se il sogno potrebbe essere segnale di un nostro disagio interiore o se, al contrario, potrebbe avere una valenza più positiva, legata alla rinascita.

