Si tratta di un ingrediente dal gusto pungente e altrettanto intenso. Il suo odore non passa inosservato e alcuni sostengono che ricordi quello del gas.

Lo si può preparare in veste bianca o nera e si abbina perfettamente ai sapori inebrianti del vino.

Ovviamente, si parla di tartufo. Ecco la ricetta di un primo piatto vestito di bianco o di nero con questo ingrediente che cresce sotto terra.

Spaghettoni con pesto di tartufo, ricotta e pepe nero

Per realizzare questo primo piatto gourmet serviranno pochissimi ingredienti e veramente un tempo assai limitato. Il tartufo ovviamente costituirà l’attore principale, cui si accompagneranno la ricotta, il pepe nero e gli spaghettoni quadrati. Dopo aver messo a bollire l’acqua per gli spaghetti, ci si può dedicare alla preparazione del semplicissimo pesto.

Una premessa è d’obbligo: la scelta della tipologia di tartufo da utilizzare, bianco o nero, dipende esclusivamente dal proprio gusto. In entrambe le varianti esso si presta perfettamente alla realizzazione del piatto. L’utilizzo del tartufo nero invece che quello bianco è consigliato solo per una questione cromatica. Interessante sarà il contrasto visivo tra il nero del tartufo e del pepe e il bianco della ricotta.

Come realizzare la preparazione

Ecco come realizzare un primo piatto vestito di bianco o di nero con questo ingrediente che cresce sotto terra. Per preparare il pesto, lavorare la ricotta schiacciandola leggermente, in modo da darle un aspetto più cremoso e poco grumoso. Salare leggermente la ricotta e l’acqua di cottura e versare gli spaghetti, avendo cura di scolarli bene al dente. Nel frattempo tostare del pepe nero in padella a fuoco lento e sfumare con un mestolo di acqua di cottura.

Versare la pasta al dente nella padella con l’acqua di cottura aromatizzata al pepe nero e mantecarla per uno o due minuti. Spegnere il fuoco e inserire la ricotta, continuando a mantecare.

Solo per finire, grattugiare una buona dose di tartufo nero e amalgamare leggermente. Impiattare a nido e grattugiare qualche lamella di tartufo per decorare.

Un filo d’olio sulla pasta e il piatto gourmet sarà pronto per essere gustato accanto a un buon vino.