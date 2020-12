Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Risparmiare acqua, si sa, è un dovere per il bene di tutti. Spesso basterebbe fermarsi soltanto cinque minuti e pensare che, in fondo, basta veramente poco per fare la differenza.

È un bene che noi tutti diamo per scontato, ma che in realtà non è così. A chi non è mai capitato di lasciar scorrere l’acqua più del tempo necessario, o sprecare dell’acqua avanzata e destinata in origine ad altri usi.

Diventare persone responsabili in merito all’utilizzo dell’acqua non è così difficile e in un secolo come il nostro, nel quale l’emergenza idrica è all’ordine del giorno, l’impegno di ognuno può fare la differenza.

Piccole accortezze quotidiane possono davvero aiutarci a fare la differenza, anche a fronte di un significativo e conseguente risparmio in bolletta.

6 modi per risparmiare l’acqua nel quotidiano

Il primo, e forse anche il più intuitivo e semplice, è il prestare attenzione a tenere aperti i rubinetti soltanto per il tempo realmente necessario.

Per chi ha il pollice verde un consiglio è quello di innaffiare piante e fiori la sera, quando il sole è già tramontato. Farà sì che l’acqua evapori più lentamente. Se si progetta una casa nuova, è possibile far installare l’interruttore dello sciacquone con due differenti volumi d’acqua. Uno rilascerà un getto minore e l’altro maggiore a seconda delle esigenze. Utilizzare elettrodomestici di classe energetica superiore permette di risparmiare grandi quantità di energia e d’acqua. Chi possiede un grande giardino e teme di spendere troppo per costi d’irrigazione può raccogliere, quando possibile, l’acqua piovana e riciclarla per annaffiare. Ovviamente questo consiglio è valido anche per l’acqua che avanza dalle bottiglie. Laddove possibile, è bene utilizzare la lavastoviglie per lavare i piatti ed ottimizzarne l’uso. Ad esempio, utilizzarla una volta al giorno, ma a pieno carico, aiuterà a risparmiare diversi litri d’acqua. Controllare regolarmente se ci sono perdite nelle tubature, specialmente quelle esterne perché passano maggiormente inosservate. Esse possono comportare un notevole consumo d’acqua.

Abbiamo individuato questi 6 modi per risparmiare l’acqua nella vita di tutti i giorni, da cui tutti possono prendere esempio per applicarli a loro volta.