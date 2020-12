Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dopo un po’ le idee in cucina terminano. E perché allora non sperimentare dei piatti di altre parti del mondo? Vi sono moltissimi piatti che si assaggiano magari nei ristoranti cinesi, giapponesi o indiani che è possibile rifare in casa con molta tranquillità. Vediamo allora un primo piatto di spaghetti dal sapore esotico assolutamente da provare.

La ricetta di oggi: spaghetti di riso thai

Ecco dunque un primo piatto di spaghetti dal sapore esotico assolutamente da provare. Questi sono gli spaghetti di riso proprio come si fanno in Thailandia. Ovviamente la prima cosa da fare è prendere degli spaghetti di riso thai, gamberoni, petto di pollo, succo di tamarindo, peperoncino, cipollotti, un porro, carote e uova.

Preparazione

Mettere in una pentola capiente dell’acqua a bollire. Un volta pronta mettere il sale e poi aggiungere gli spaghetti di riso. Prendere ora una padella e aggiungere un filo d’olio. Poi prendere 3 uova sbatterle in una ciotola. Versare poi le uova nella padella, aggiungere un po’ di sale e un po’ di olio di peperoncino. Con una frusta sbattere le uova e una volta cotte riporle in una ciotola.

Mettere a cuocere le verdure nella padella e contemporaneamente è possibile iniziare a tagliare il petto di pollo. Una volta che il pollo è tagliato aggiungerlo alla padella dove vi sono le verdure. Lasciare cuocere. Su un’altra padella far cuocere i gamberoni che non appena cotti andranno aggiunti alla padella con il pollo e le verdure. Aggiungere poi un po’ di olio al tamarindo e le uova già sbattute. Se si desidera è possibile aggiungere anche un po’ di soia.

Ora prendere gli spaghetti che dovrebbero essere già cotti, scolarli e metterli in padella. Far cuocere ancora un pochino per amalgamare bene i sapori e poi portare a tavola ancora caldo.

