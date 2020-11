È un piatto che è in grado di generare insulina diminuendo così il livello di glucosio nel sangue. È un primo piatto che depura l’organismo grazie al glutatione, rafforzando la sua capacità di espellere sostanze nocive e componenti cancerogeni. Be’ un piatto quindi che non ha motivi per non essere mangiato. Ecco dunque un primo piatto che depura l’organismo pronto in 20 minuti.

Tagliatelle agli asparagi

Vediamo ora assieme la gustosa ricetta delle tagliatelle agli asparagi per 4 persone. Ecco qui tutto l’occorrente:

a) 500 g di tagliatelle fresche all’uovo;

b) 200 g di asparagi punte;

c) 200 g polpa di pomodoro;

d) 1 spicchio d’aglio;

e) 1 cipolla piccola;

f) 6 cucchiai d’olio d’oliva;

g) 30 g di burro;

h) 5-6 foglie di basilico;

i) sale, pepe e parmigiano q.b.

Ora che si ha un’idea sul necessario è possibile passare alla preparazione

Prima cosa da fare è cuocere le punte di asparagi a vapore per circa 5 minuti. Tritare in modo fine l’aglio e la cipolla e poi metterli a rosolare in una padella grande con l’olio. Aggiungere al soffritto le punte degli asparagi tagliate a pezzi e lasciar insaporire sempre per 5 minuti. Unire la polpa di pomodoro, il basilico tagliato, sale, pepe e far ritirare la salsa di pomodoro.

Nel mentre, bisogna pensare alla pasta. Quindi, prendere le fettuccine e lessarle in acqua bollente già salata. Prima di raggiungere il momento giusto di cottura sarà necessario scolarle e metterle nella padella con il sugo di pomodoro. Far insaporire e alla fine mantecare con il burro e con il parmigiano scelto.

Ed ecco un primo piatto che depura l’organismo pronto in 20 minuti. Quindi, se non si è amanti degli asparagi, magari con le uova ecco un’opzione interessante a cui non si potrà certamente dire no. Gli asparagi sono un alimento molto importante che va assolutamente consumato e inserito nella dieta quotidiana.