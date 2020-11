L’acqua in Italia è potabile, ed è anche buona. Ci sono alcune regioni dove magari l’acqua del rubinetto presenta più calcare e altre dove invece ve n’è di meno, ma al netto di tutto l’acqua in Italia è molto buona. Pur essendo l’acqua potabile, molte persone scelgono di acquistare l’acqua in bottiglie di plastica al supermercato. Questo significa che bisognerà caricarsele sulla schiena e portarle alla macchina e poi su in casa. Oltre alla fatica va aggiunto anche l’importante consumo di plastica che si fa. Per questo motivo infatti è sempre meglio acquistare le bottiglie in vetro, se ci sono. Oppure non acquistare né le bottiglie di plastica né quelle di vetro al supermercato, ma fare così.

Evita di portare le pesanti bottiglie d’acqua per le scale con questi rimedi

I rimedi sono principalmente tre: ognuno per ogni tipo di esigenza e di capacità di spesa della famiglia. E quindi evita di portare le pesanti bottiglie d’acqua per le scale con questi rimedi. Il primo rimedio è quello di acquistare un caraffa per l’acqua con il filtro. Infatti, se a casa si beve l’acqua naturale è possibile anche bere l’acqua del rubinetto, ma deve essere necessariamente filtrata.

Se, invece, si è amanti dell’acqua frizzante, esistono degli strumenti che trasformano l’acqua naturale di casa in acqua frizzante. In questo modo si evitano le bottiglie di plastica. Altro modo invece è informarsi sulle aziende che portano l’acqua a domicilio. Ci sono, infatti, aziende che portano le bottiglie d’acqua in vetro a casa e quando poi queste finiscono le vengono a riprendere sostituendole con altre bottiglie, sempre in vetro. Quindi se si è stanchi di portare le bottiglie d’acqua per le scale, ora esistono tre semplici rimedi per cui non sarà più necessario farlo.

